Связал, избил и вставил кляп: новосибирец пойдет под суд за убийство 25-летней давности

Фигуранту избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Источник: Даниил Конин / IRCITY.RU











В суд Новосибирска поступило уголовное дело об убийстве, которое произошло более 25 лет назад. Обвиняемый, по данным предварительного расследования, связал и избил человека, а затем вставил в рот кляп — мужчина скончался от асфиксии.



Об этом сообщили в пресс-службе Калининского районного суда. Органами предварительного расследования установлено, что инцидент произошел в один из дней 1 января по 10 апреля 1995 года. Фигурант находился в квартире дома №19/2 по улице Учительская вместе со знакомым, у которого были с собой 18 миллионов неденоминированных рублей и куртка — ее стоимость оценили в 250 тысяч.



— Дерин В.А. с целью завладения денежными средствами и курткой нашел в квартире веревку и фрагмент ткани (кляп), после чего связал руки и ноги потерпевшему, нанес ему множественные удары руками и ногами твердым тупым предметом в область лица, головы, шеи, туловища и конечностей, вставил в рот кляп, перекрыв дыхательные пути, — сообщили в суде.



В результате сибиряк скончался от механической асфиксии. После этого фигурант забрал деньги и куртку, а затем скрылся с места происшествия.



31 октября прошлого года мужчину вызвали в отдел криминалистики регионального СУ СК России для проведения следственных действий. Обвиняемый, как сообщили в суде, стал агрессивно вести и нанес сотруднику не менее одного удара керамической кружкой в область лица — сосуд разбился. Впоследствии сибиряк ударил ручкой и частью корпуса кружки в область плеча сотрудника.



Мужчину обвинили по п. «а» ст. 102 УК РСФСР (убийство), ч.2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), 1 ноября прошлого года ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

