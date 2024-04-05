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Задержали подозреваемого в убийстве семьи с детьми

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Криминал Связал, избил и вставил кляп: новосибирец пойдет под суд за убийство 25-летней давности

Связал, избил и вставил кляп: новосибирец пойдет под суд за убийство 25-летней давности

Кроме того, сибиряк ударил кружкой сотрудника органов

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Фигуранту избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

В суд Новосибирска поступило уголовное дело об убийстве, которое произошло более 25 лет назад. Обвиняемый, по данным предварительного расследования, связал и избил человека, а затем вставил в рот кляп — мужчина скончался от асфиксии.

Об этом сообщили в пресс-службе Калининского районного суда. Органами предварительного расследования установлено, что инцидент произошел в один из дней 1 января по 10 апреля 1995 года. Фигурант находился в квартире дома №19/2 по улице Учительская вместе со знакомым, у которого были с собой 18 миллионов неденоминированных рублей и куртка — ее стоимость оценили в 250 тысяч.

— Дерин В.А. с целью завладения денежными средствами и курткой нашел в квартире веревку и фрагмент ткани (кляп), после чего связал руки и ноги потерпевшему, нанес ему множественные удары руками и ногами твердым тупым предметом в область лица, головы, шеи, туловища и конечностей, вставил в рот кляп, перекрыв дыхательные пути, — сообщили в суде.

В результате сибиряк скончался от механической асфиксии. После этого фигурант забрал деньги и куртку, а затем скрылся с места происшествия.

31 октября прошлого года мужчину вызвали в отдел криминалистики регионального СУ СК России для проведения следственных действий. Обвиняемый, как сообщили в суде, стал агрессивно вести и нанес сотруднику не менее одного удара керамической кружкой в область лица — сосуд разбился. Впоследствии сибиряк ударил ручкой и частью корпуса кружки в область плеча сотрудника.

Мужчину обвинили по п. «а» ст. 102 УК РСФСР (убийство), ч.2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), 1 ноября прошлого года ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

5 апреля стало известно, что в Сибири задержали подозреваемого в убийстве 30-летней давности. Жертвами, по данным СК, стали родители с тремя детьми.

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