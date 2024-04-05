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Криминал В Сибири задержали подозреваемого в убийстве 30-летней давности: жертвами были родители с тремя детьми

В Сибири задержали подозреваемого в убийстве 30-летней давности: жертвами были родители с тремя детьми

Еще одного предполагаемого преступника поймали во Владивостоке

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Один из подозреваемых оказался новосибирец

В Красноярском крае и Волгограде силовики задержали подозреваемых в убийстве семьи с маленькими детьми. Преступление было совершено 30 лет назад во Владивостоке.

По версии следствия, после убийства фигуранты обменяли жилье жертв на автомобиль и хотели его продать в Новосибирске, сказано в сообщении пресс-службы СУ СК РФ по Приморскому краю.

Инцидент произошел в 1994 году. Считается, что тогда подозреваемые узнали, что по соседству с одним из них живет семья, которая продает свою квартиру. Мужчины, как утверждают в СК, вошли в доверие семьи, чтобы совершить сделку и переоформили жилье на подставное лицо.

В один из дней подозреваемые решили наведаться в квартиру — 28-летний отец семейства пригласил гостей на кухню, после чего был убит выстрелом из пистолета. Затем погибли 26-летняя супруга мужчины и трое детей: 7-летняя девочка и два мальчика в возрасте 1 и 2 лет. Впоследствии тела вывезли и скрыли, а квартиру обменяли на машину «Тойота Сурф».

В ведомстве уточнили, что у погибших во Владивостоке не было близких людей, которые могли заметить их исчезновение. Из-за этого взрослых и детей никто из родственников не искал в течение года. Машину же, как оказалось, планировалось продать в Новосибирске, но во время перегона она попала в ДТП и получила повреждения — ее отдали за 300 американских долларов.

Один из подозреваемых на видео заявил, что взрослые были застрелены, а дети — утоплены в ванной

По данным СК, сотрудники ведомства провели анализ регистрационных сделок с жильем и установили круг выгодоприобретателей. Кроме того, они нашли человека, которых имел личные отношения с одним из участников преступления.

— Свидетель рассказал, что в 1994 году в личной беседе один из подозреваемых сообщил, что убил неизвестных свидетелю людей, чтобы завладеть квартирой. Однако, в то время история свидетелю показалась маловероятной и внимания ей не было придано, — объяснили в ведомстве.

Первого подозреваемого задержали 19 марта этого года в Волгограде, им оказался 56-летний Сергей Смагин. Мужчина, как уточняют в ведомстве, признался в преступлении и рассказал о соучастнике — сослуживце по военной части на Камчатке по прозвищу «Хек». Второй фигурант Валерий Марков был взят 4 апреля в Красноярском крае, ео нашли с помощью аналитики учета военнослужащих.

Сейчас следователи направили в суд ходатайства о необходимости заключения фигурантов под стражу. 55-летний Валерий Марков, как уточнили в СК, был допрошен — он дает признательные показания и этапируется во Владивосток.

В конце марта в Новосибирской области направили в суд дело об убийстве, которое произошло больше 20 лет назад. Обвиняемый, по данным следствия, скрывался в Самарской области и жил по чужим документам.

ПО ТЕМЕ
Убийство Жилье Дети Заключение под стражу Убийство семьи
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