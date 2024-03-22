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Криминал Уехал из Новосибирска и жил по поддельным документам: мужчину обвинили в убийстве 20-летней давности

Уехал из Новосибирска и жил по поддельным документам: мужчину обвинили в убийстве 20-летней давности

Обвиняемый скрывался в Самарской области

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Мужчина скрывался больше 20 лет

Прокуратура Новосибирской области отправила в суд дело об убийстве, которое произошло больше 20 лет назад. По данным следствия, обвиняемый все это время скрывался в Самарской области и жил по чужим документам.

В ведомстве сообщили, что в мае 2022 года в одном из частных домов в Дзержинском районе Новосибирска в ходе ссоры обвиняемый нанес множество ударов ножом 37-летнему знакомому. От полученных травм потерпевший скончался в больнице. Обвиняемый после этого уехал из Новосибирска.

— В августе 2002 года он был объявлен в федеральный розыск, предварительное следствие по уголовному делу было приостановлено в связи с неустановлением местонахождения мужчины. В октябре 2023 года было установлено местонахождение разыскиваемого в Самарской области. Обвиняемый проживал по документам родственника, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Производство по уголовному делу возобновили, мужчину этапировали в Новосибирск. 22 марта 2024 года стало известно, что дело в отношении него по статье 105 УК РФ (убийство) направили в Дзержинский районный суд.

Ранее в новосибирском аэропорту Толмачево задержали предполагаемого организатора азартных игр. В сообщении сказано, что фигурант скрывался от органов предварительного расследования и находился в розыске.

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Прокуратура Новосибирск Дзержинский район Убийство
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