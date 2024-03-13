В аэропорту Толмачево задержали человека — он находился в розыске

Задержанному избрали меру пресечения Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В новосибирском аэропорту Толмачево задержали предполагаемого организатора азартных игр. Об этом сообщили 13 марта в Барабинском районном суде региона.



В сообщении сказано, что фигурант скрывался от органов предварительного расследования и находился в розыске. Речь идет об организации азартных игр на территории трех городов Новосибирской области, в том числе Куйбышева, Барабинска и Татарска.



Задержанного обвинили по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», совершенные группой лиц по предварительному сговору). Ему, как сообщили в суде, избрали меру пресечения.



— На период предварительного следствия избрана мера пресечения в виде домашнего ареста с установлением запретов, предусмотренных пунктами 3 — 5 части шестой статьи 105.1 УК РФ, — сказано в сообщении.



НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать информацию.

