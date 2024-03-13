НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-7°C

Сейчас в Новосибирске

Погода-7°

пасмурно, без осадков

ощущается как -11

1 м/c,

южн.

 756мм 65%
Подробнее
2 Пробки
USD 91,54
EUR 100,19
Реклама

СРОЧНО

Сократили вложения на капремонт

Открывают «Жерарню»
Скуловая имплантация зубов
Поселок для детей-инвалидов
Так строят только у нас
Таверна грека в Сибири
Масленичная прожарка
Ищем гардероб на весну в ТЦ
Репортаж с китайской барахолки
Кто владеет «Небаром»
НГС в Telegram
Криминал

В аэропорту Толмачево задержали человека — он находился в розыске

Задержанный скрывался от органов предварительного расследования

871
5 комментариев
Задержанному избрали меру пресечения

В новосибирском аэропорту Толмачево задержали предполагаемого организатора азартных игр. Об этом сообщили 13 марта в Барабинском районном суде региона.

В сообщении сказано, что фигурант скрывался от органов предварительного расследования и находился в розыске. Речь идет об организации азартных игр на территории трех городов Новосибирской области, в том числе Куйбышева, Барабинска и Татарска.

Задержанного обвинили по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», совершенные группой лиц по предварительному сговору). Ему, как сообщили в суде, избрали меру пресечения.

— На период предварительного следствия избрана мера пресечения в виде домашнего ареста с установлением запретов, предусмотренных пунктами 3 — 5 части шестой статьи 105.1 УК РФ, — сказано в сообщении.

НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать информацию.

Летом прошлого года транспортные полицейские нагрянули в игровой клуб вблизи вокзала Новосибирск-Главный. Они опубликовали видео с места происшествия.

ПО ТЕМЕ
Аэропорт Толмачево Уголовное дело Незаконные азартные игры Новосибирск Барабинск
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Не шикуем, но тратим всё до копейки»: рассказываем, на что хватает денег семье учителей с двумя детьми
Анастасия Жердина
Журналист
Мнение
«Ничтожеством давно себя не чувствовала»: исповедь 22-летней выпускницы вуза, решившейся на аборт
Мнение
«Впереди — война»: почему «Дюну» лучше смотреть в кино — отзыв на самый ожидаемый фильм года
Маргарита Резникова
СММ-редактор
Рекомендуем
Знакомства

Иван, 44

Сергей, 36

VALERIY54, 65

Евгения, 48

Ольга, 35

Виктор, 38

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Услуги автокрана

3 000 ₽

Добавить объявление