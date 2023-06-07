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Game over: полицейские накрыли игровой клуб возле ЖД-вокзала — видео из подполья

Во время обысков силовики изъяли оборудование и деньги

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Администратор клуба уверяла, что азартные игры заведение не проводит

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Транспортные полицейские нагрянули в игровой клуб недалеко от вокзала Новосибирск-Главный. Во время обыска там нашли игровое оборудование и 62 тысячи рублей.

— В ходе осмотра оперативники изъяли двадцать системных блоков и мониторов, которыми пользовались игроки, а также головной компьютер. Однако администратор попыталась убедить правоохранителей, что заведение азартные игры не проводит, — рассказали в пресс-службе УТ МВД России по СФО.

Кроме денег и оборудования сотрудники полиции изъяли черновую бухгалтерию.

Сейчас полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия, устанавливают всех участников бизнеса. Пока собранные материалы передали в СК. Решается вопрос о возбуждении дела по ч.1 171.2 УК РФ (Незаконные организация и проведение азартных игр).

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Пресс-служба УТ МВД России по СФО

В апреле аналогичный рейд по игровым клубам прошел в Октябрьском районе. Тогда уголовное дело завели в отношении 5 новосибирцев.

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