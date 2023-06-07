Game over: полицейские накрыли игровой клуб возле ЖД-вокзала — видео из подполья

Транспортные полицейские нагрянули в игровой клуб недалеко от вокзала Новосибирск-Главный. Во время обыска там нашли игровое оборудование и 62 тысячи рублей.
— В ходе осмотра оперативники изъяли двадцать системных блоков и мониторов, которыми пользовались игроки, а также головной компьютер. Однако администратор попыталась убедить правоохранителей, что заведение азартные игры не проводит, — рассказали в пресс-службе УТ МВД России по СФО.
Кроме денег и оборудования сотрудники полиции изъяли черновую бухгалтерию.
Сейчас полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия, устанавливают всех участников бизнеса. Пока собранные материалы передали в СК. Решается вопрос о возбуждении дела по ч.1 171.2 УК РФ (Незаконные организация и проведение азартных игр).
В апреле аналогичный рейд по игровым клубам прошел в Октябрьском районе. Тогда уголовное дело завели в отношении 5 новосибирцев.