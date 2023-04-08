Отряд «Гром» нагрянул в игровой клуб в Новосибирске — на организаторов завели дело

В 2022 году силовики провели обыски в офисном помещении на улице Декабристов, где располагалось подпольное игорное заведение. В мини-казино и по месту жительства его организаторов обнаружены и изъяты 3 стола для игры в покер, игральные фишки, колоды карт и мобильные телефоны.

