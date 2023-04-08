Отряд «Гром» нагрянул в игровой клуб в Новосибирске — на организаторов завели дело

Следователи в Новосибирске возбудили уголовное дело в отношении 5 новосибирцев. Их подозревают в незаконной организации азартных игр.
По предварительной информации, с 2018 года молодые люди организовали сеть игровых клубов.
— Игры проводились с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, а также игрового оборудования в виде персональных компьютеров с заранее установленной игровой программой, — рассказали в СК.
Посетители передавали деньги администраторам залов наличными.
7 апреля сотрудники Следственного комитета вместе с полицией и отрядом «Гром» провели около 10 обысков.
— В ходе проведения которых изъяты системные блоки, мониторы, видеокамеры и иная техника, используемая для организации игорной деятельности. Всего по 13 адресам изъято около 400 единиц техники, — рассказали следователи.
Расследование дела продолжается.
В 2022 году силовики провели обыски в офисном помещении на улице Декабристов, где располагалось подпольное игорное заведение. В мини-казино и по месту жительства его организаторов обнаружены и изъяты 3 стола для игры в покер, игральные фишки, колоды карт и мобильные телефоны.