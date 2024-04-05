Сибиряк запустил квадрокоптер над НОВАТом — как его за это наказали

Жителя Барнаула наказали за незаконный запуск квадрокоптера над НОВАТом. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
— Установлено, что вечером в январе 2024 года мужчина осуществил запуск беспилотного летательного аппарата рядом с Новосибирским академическим театром оперы и балета, — объяснили в прокуратуре. — При этом у него отсутствовало разрешение на использование воздушного пространства, план полета в органы обслуживания воздушного движения не подавался.
Мужчину привлекли к административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 11.4 КоАП РФ «Нарушение правил использования воздушного пространства». Ему сделали предупреждение.
Ранее новосибирский производитель дронов объяснил, как потерял свой опытный образец во время испытаний. Аппарат на прошлой неделе нашли на территории ГЭС.