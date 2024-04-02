«Он из пенопласта»: производитель объяснил, почему дрон потерялся во время испытаний в Новосибирске

— Мы производим беспилотные аппараты для разных нужд, в том числе аппараты могут выполнять задачи на СВО. У нас происходят испытания этих аппаратов в поле. Они небольшого размера — весом в 1,5 килограмма и высотой полета до 150 метров. Дрон вообще из пенопласта. Не подпадает ни под какие ограничения. Во время испытаний просто произошел сбой системы связи, и аппарат ушел из-под контроля оператора, — сообщил корреспонденту НГС представитель компании-производителя Михаил Курков. Он отметил, что такие ситуации случаются.