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Происшествия эксклюзив «Он из пенопласта»: производитель объяснил, почему дрон потерялся во время испытаний в Новосибирске

«Он из пенопласта»: производитель объяснил, почему дрон потерялся во время испытаний в Новосибирске

Оказалось, что у беспилотника прервалась связь с исследователями

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Беспилотник был пустым

Новосибирский производитель дронов объяснил, как потерял свой опытный образец во время испытаний. Аппарат на прошлой неделе нашли на территории ГЭС.

— Мы производим беспилотные аппараты для разных нужд, в том числе аппараты могут выполнять задачи на СВО. У нас происходят испытания этих аппаратов в поле. Они небольшого размера — весом в 1,5 килограмма и высотой полета до 150 метров. Дрон вообще из пенопласта. Не подпадает ни под какие ограничения. Во время испытаний просто произошел сбой системы связи, и аппарат ушел из-под контроля оператора, — сообщил корреспонденту НГС представитель компании-производителя Михаил Курков. Он отметил, что такие ситуации случаются.

Беспилотник сотрудники пытались найти своими силами.

— Искали, пока не стемнело. Утром, когда мы снова начали процедуру поиска, нам сообщили, что его уже нашли, — отметил представитель компании.

Угрозы аппарат никому не представлял, так как очень легкий и пустой.

На место, где обнаружили дрон, выезжали сотрудники полиции и Росгвардии.

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