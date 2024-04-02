«Он из пенопласта»: производитель объяснил, почему дрон потерялся во время испытаний в Новосибирске

Новосибирский производитель дронов объяснил, как потерял свой опытный образец во время испытаний. Аппарат на прошлой неделе нашли на территории ГЭС.
— Мы производим беспилотные аппараты для разных нужд, в том числе аппараты могут выполнять задачи на СВО. У нас происходят испытания этих аппаратов в поле. Они небольшого размера — весом в 1,5 килограмма и высотой полета до 150 метров. Дрон вообще из пенопласта. Не подпадает ни под какие ограничения. Во время испытаний просто произошел сбой системы связи, и аппарат ушел из-под контроля оператора, — сообщил корреспонденту НГС представитель компании-производителя Михаил Курков. Он отметил, что такие ситуации случаются.
Беспилотник сотрудники пытались найти своими силами.
— Искали, пока не стемнело. Утром, когда мы снова начали процедуру поиска, нам сообщили, что его уже нашли, — отметил представитель компании.
Угрозы аппарат никому не представлял, так как очень легкий и пустой.
На место, где обнаружили дрон, выезжали сотрудники полиции и Росгвардии.