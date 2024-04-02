«Сейчас запускать запрещено. Это очень чревато»: на дамбе ГЭС в Новосибирске нашли дрон

Объект тщательно проверили Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске на дамбе ГЭС рядом с хозяйственным корпусом нашли дрон. Инцидент произошел на прошлой неделе, сообщил корреспонденту НГС начальник отдела по делам ГО и ЧС по Советскому району Юрий Перязев.



— Работали сотрудники Росгвардии, полиции. Дрон был пустой, — добавил Юрий Перязев. — Напомните, пожалуйста, гражданам, что сейчас запрещено запускать дроны. Это очень чревато. И неважно — большой или маленький, на запуск нужно разрешение.