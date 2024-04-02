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Происшествия «Сейчас запускать запрещено. Это очень чревато»: на дамбе ГЭС в Новосибирске нашли дрон

«Сейчас запускать запрещено. Это очень чревато»: на дамбе ГЭС в Новосибирске нашли дрон

На место приехали сотрудники Росгвардии и полиции

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Объект тщательно проверили

В Новосибирске на дамбе ГЭС рядом с хозяйственным корпусом нашли дрон. Инцидент произошел на прошлой неделе, сообщил корреспонденту НГС начальник отдела по делам ГО и ЧС по Советскому району Юрий Перязев.

— Работали сотрудники Росгвардии, полиции. Дрон был пустой, — добавил Юрий Перязев. — Напомните, пожалуйста, гражданам, что сейчас запрещено запускать дроны. Это очень чревато. И неважно — большой или маленький, на запуск нужно разрешение.

Сейчас известно, что из-за инцидента среди людей нет пострадавших, как и разрушений. В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области уточняют информацию по инциденту.

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