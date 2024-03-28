Считали, что не предотвратил самосуд: новосибирский майор полиции оправдан по делу о злоупотреблении полномочиями

В отношении Романа Г. по одним и тем же обстоятельствам проводились служебные проверки — одну из них он смог признать незаконной Источник: Юрий Орлов











25 марта Искитимский районный суд оправдал майора полиции Романа Г. по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Его обвиняли в том, что он не предотвратил самосуд в селе Битки, где в драке погиб человек. Состава преступления в действиях Романа суд не установил, следует из карточки дела.



В октябре 2020 года в поселке Сузун произошла пьяная драка между местными жителями. Один из участников на следующий день рассказал Роману Г. о произошедшем, но заявление о причинении вреда писать не стал. Не став привлекать полицию, мужчина с братом устроили самосуд над обидчиками. Один из пострадавших скончался в больнице.



Спустя год после разборок в Битках Черепановский отдел СУ СК РФ возбудил в отношении Романа Г. уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия»). Следствие считало, что, если бы Роман принял меры к регистрации преступления и задержанию подозреваемых (жителей дома в Битках), то мужчина с братом не пошли бы устраивать самосуд, итогом которого стала смерть человека.



— Майора уволили со службы по результатам служебной проверки и заключили в СИЗО на период следствия. Причем проверку проводили дважды по одним и тем же основаниям. Незаконность этого, а также несправедливость оценки его действий МВД и следствием были установлены в суде, — прокомментировал НГС представитель Романа Г. Захар Глушков.



В феврале 2023 года суд восстановил Романа Г. на службе в МВД и обязал ведомство выплатить ему компенсацию в 300 000 рублей за моральный вред и зарплату за 1,5 года вынужденного прогула.

— Роман вернулся на службу и доработал до пенсии. Недавно ушёл на отдых глубоко разочарованным человеком, — добавил Захар Глушков.

Сам Роман Г. от комментариев воздержался.



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