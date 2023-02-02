Полиция не смогла оспорить восстановление на службе майора из Сузуна. Его держали в СИЗО почти год

2 февраля областной суд Новосибирска поставил точку в споре между героем публикации НГС
— Справедливость восторжествовала. Решение облсуда вступает в силу сегодня и является обязательным для исполнения. Мы рассчитываем, что это событие поможет доказать невиновность нашего клиента в уголовном деле о злоупотреблении полномочиями, — сказал Ильин из правозащитного центра «Алмаз» НГС.
Напомним, в 2020 году в Сузунском районе произошла потасовка мужчин с летальным исходом, накануне собутыльники проводили вечер вместе. Служебная проверка установила, что оперативник
Теперь Роман Г. вернулся на работу и отказывается общаться с журналистами о своем уголовном преследовании. Важно отметить, что вопрос о законности уголовного преследования майора еще окончательно не установлен: суд по предполагаемым злоупотреблениям полномочиями еще не окончен.
В январе экс-губернатор НСО Василий Юрченко взыскал с Минфина 7 миллионов на адвокатов и реабилитацию. Само уголовное преследование бывшего главы Новосибирской области судом признано незаконным.