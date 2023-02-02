Полиция не смогла оспорить восстановление на службе майора из Сузуна. Его держали в СИЗО почти год

2 февраля областной суд Новосибирска поставил точку в споре между героем публикации НГС Романом Г . и главком новосибирской полиции. Мужчина доказал, что его уволили незаконно: суд постановил восстановить майора на службе и выплатить ему компенсацию в 300 000 рублей за моральный вред и зарплату за 1,5 года вынужденного прогула. МВД подало на это решение суда апелляцию, но проиграло. Об этом НГС рассказал представитель Романа Г . Евгений Ильин.

