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Полиция не смогла оспорить восстановление на службе майора из Сузуна. Его держали в СИЗО почти год

Апелляционная инстанция подтвердила незаконность увольнения опера со службы

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В отношении Романа Г. провели две служебные проверки с разными результатами

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2 февраля областной суд Новосибирска поставил точку в споре между героем публикации НГС Романом Г. и главком новосибирской полиции. Мужчина доказал, что его уволили незаконно: суд постановил восстановить майора на службе и выплатить ему компенсацию в 300 000 рублей за моральный вред и зарплату за 1,5 года вынужденного прогула. МВД подало на это решение суда апелляцию, но проиграло. Об этом НГС рассказал представитель Романа Г. Евгений Ильин.

— Справедливость восторжествовала. Решение облсуда вступает в силу сегодня и является обязательным для исполнения. Мы рассчитываем, что это событие поможет доказать невиновность нашего клиента в уголовном деле о злоупотреблении полномочиями, — сказал Ильин из правозащитного центра «Алмаз» НГС.

Напомним, в 2020 году в Сузунском районе произошла потасовка мужчин с летальным исходом, накануне собутыльники проводили вечер вместе. Служебная проверка установила, что оперативник Роман Г. не предотвратил преступление, хотя мог это сделать. Полицейского обвинили в злоупотреблении служебными полномочиями, уволили со службы и заключили в СИЗО. Подробности этого неоднозначного уголовного дела НГС раскрыл в октябре 2022 года.

Теперь Роман Г. вернулся на работу и отказывается общаться с журналистами о своем уголовном преследовании. Важно отметить, что вопрос о законности уголовного преследования майора еще окончательно не установлен: суд по предполагаемым злоупотреблениям полномочиями еще не окончен.

В январе экс-губернатор НСО Василий Юрченко взыскал с Минфина 7 миллионов на адвокатов и реабилитацию. Само уголовное преследование бывшего главы Новосибирской области судом признано незаконным.

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