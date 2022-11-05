Новосибирского полицейского незаконно уволили и посадили в СИЗО — СКР считает, что он не предотвратил смертельную драку
Полицейский из Сузуна доказал незаконность увольнения и добился восстановления в должности
Потасовка маргиналов в Сузунском районе закончилась смертью одного из участников конфликта. Затем события стали разворачиваться неожиданным образом: местного полицейского Романа Г. спустя год после обвинили в том, что он должным образом не отреагировал на первопричину смертельной драки, вследствие чего она и произошла. Полицейского уволили и заключили в СИЗО. Спустя 1,5 года майор доказал незаконность увольнения, и теперь имеет право на солидную компенсацию. При этом уголовное дело против него рассматривается в суде.
Битва в Битках
Утром 15 октября 2020 года в коридоре отдела полиции рабочего поселка Сузун оперативник
— Аникеев сказал, что пришел в прокуратуру по трудовому спору (она находится в том же здании). А опухоль и ссадины — следствие потасовки, случившейся 10 дней назад. Так как в больнице он уже был и травмы зафиксировал, я предложил ему написать заявление в дежурную часть о причинении вреда здоровью. Он сказал, что сделает это, но попросил меня переговорить с двумя своими обидчиками, — рассказал НГС Роман Г. в июле 2022 года.
Драка произошла в селе Битки, что в
— Переговорить с оставшимся в доме не удалось, он вообще не понимал, что происходит. Мы еще часа полтора поискали сбежавшего собутыльника в селе, но не нашли. Мы заехали к Аникееву, предложили ему взять больничные документы и всё-таки подать заявление о причинении вреда здоровью. Тот пообещал сделать это на следующий день, — продолжил рассказ майор полиции.
Вечером следующего дня оперу позвонил брат Аникеева — Олег. Он рассказал, что родственник попросил его помочь вернуть записную книжку, которая осталась в Битках в день драки. Олег взял Анатолия и своего сына Виталия, и они втроем поехали в Битки, где случилась новая драка, в ходе которой один из живших в доме мужчин погиб. Оперативники после звонка Олега выехали в злополучный дом.
В доме они увидели избитых мужчин. Один из них от полученных в драке травм скончался, второй выжил. Аникеевы от полиции не скрывались: всех троих задержали и затем арестовали тем же вечером, 16 октября 2020 года, предъявив обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).
В отношении майора Романа Г. провели служебную проверку: через месяц после событий он получил строгий выговор за то, что должным образом не отреагировал «на устное заявление Аникеева о совершении преступления», то есть о том, что Аникеев подрался в Битках и получил телесные повреждения.
— Я не считаю, что нарушил какие-либо должностные инструкции. Но оспаривать результаты проверки не стал, — говорил оперативник НГС.
В личном деле Романа к тому времени было 63 поощрения и два дисциплинарных взыскания. Третий выговор стал первым звеном дальнейшей цепи драматичных событий: мужчина стал фигурантом уголовного дела, был уволен со службы и заключен в СИЗО.
Подозреваемый-потерпевший
Спустя год после разборок в Битках, 30 ноября 2021 года, Черепановский отдел СУ СК РФ возбуждает в отношении Романа Г. уголовное дело по
Как раз вторую драку СКР и поставил в вину полицейскому как тяжкое последствие: если бы Роман должным образом отреагировал на рассказ Аникеева о первой разборке и принял меры к регистрации преступления и задержанию подозреваемых (жителей дома в Битках), то Аникеев с братом не пошли бы устраивать самосуд, итогом которого стала смерть человека.
При этом сотрудник полиции утверждает, что ни о каком разбое Аникеев при первой встрече не говорил, а просто ответил на вопрос о том, почему он опухший и с ссадинами на лице.
— Явно незаконные действия Г. повлекли за собой укрывательство тяжкого преступления — разбоя, совершенного группой лиц по предварительному сговору в отношении Аникеева. Преступное бездействие Г. повлекло тяжкие последствия в виде смерти гражданина, — к таким выводам пришли в СКР (постановление о возбуждении дела есть в распоряжении НГС).
В феврале 2021 года в отношении Романа Г. провели повторную служебную проверку по тем же обстоятельствам (встречи с Аникеевым и последующей разборки в Битках). По ее результатам майора полиции уволили со службы в «связи с совершением проступка, порочащего честь мундира». На период расследования уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями мужчину заключили в СИЗО. Там Роман провел два месяца, еще четыре — под домашним арестом.
В это время был уволен и непосредственный начальник Романа Виталий Рубцов, который не считает подчиненного виновным в каких-то должностных преступлениях.
— Свой судебный процесс (я пытаюсь восстановиться в должности, оспорив незаконное увольнение) я комментировать пока не буду. Что касается Романа, мы долгое время работали в паре (я следователь, он — опер), могу сказать о нём лишь хорошее. К службе Роман всегда относился со всей ответственностью, имеет множество поощрений, — сказал НГС Рубцов.
Свою вину Роман не признает, с законностью увольнения он также не согласился, подав иск к МВД о восстановлении в должности. В гражданском деле были зачитаны последние показания Анатолия Аникеева, который заявил, что потерпевшим себя не считает и претензий к уволенному майору не имеет.
— Я никогда не давал показания о том, что сообщил Роману Г. о разбое, а тот отказался работать по моему заявлению. Данного факта не было. В ходе следствия я уже заявлял, что отказывался от подписей в первоначальных протоколах допроса именно по той причине, что следователем туда была занесена информация, которая не соответствовала действительности. От подписи последующих протоколов я отказался, так как не желал давать неправдивые (ложные) показания, — говорится в пояснениях Аникеева (есть в распоряжении НГС). — Считаю, что майор уволен незаконно, что он не совершал противоправных действий.
Что решил суд
Представитель опального майора Захар Глушков из правового центра «Алмаз» заявил, что от гражданского дела по иску майора судьи «шарахались как от прокаженного».
— Два судьи взяли самоотвод. Мы полагаем, что они просто не хотели рассматривать такое неоднозначное дело и портить отношения с силовиками при удовлетворении иска. В рамках процесса мы доказали, что вторая служебная проверка была незаконной, как и последующее увольнение майора со службы, — рассказал НГС Глушков.
27 октября Сузунский районный суд вынес решение в пользу майора: МВД обязали незамедлительно восстановить его в должности и заплатить ему
— Эта компенсация не освобождает главк полиции от выплаты Роману оклада по должности и по званию за весь период незаконного увольнения (то есть зарплату за 1,5 года). Судом также установлено, что при проведении второй служебной проверки (майор тогда находился в СИЗО) сотрудники отдела собственной безопасности МВД нарушили его конституционное право на защиту и квалифицированную юридическую помощь, — добавил Глушков. — Мы ожидаем апелляцию от МВД на это решение.
Журналист НГС трижды обращался в МВД с просьбой прокомментировать ситуацию. В первый раз — в день одного из судебных заседаний по гражданскому иску Романа в июле
Роман Г. намерен вернуться на службу и продолжать заниматься любимой работой, несмотря на произошедшее. Рассмотрение уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями идет в Искитимском районном суде. Оно может затянуться и на полгода, и на год. Кстати, к нему тоже приобщены показания Аникеева, который не считает себя потерпевшим и не таит на майора зла.
Считаем важным отметить, что комментарии по этому делу Роман Г. давал НГС только в июле
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