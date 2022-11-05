Новосибирского полицейского незаконно уволили и посадили в СИЗО — СКР считает, что он не предотвратил смертельную драку

Как раз вторую драку СКР и поставил в вину полицейскому как тяжкое последствие: если бы Роман должным образом отреагировал на рассказ Аникеева о первой разборке и принял меры к регистрации преступления и задержанию подозреваемых (жителей дома в Битках), то Аникеев с братом не пошли бы устраивать самосуд, итогом которого стала смерть человека.

При этом сотрудник полиции утверждает, что ни о каком разбое Аникеев при первой встрече не говорил, а просто ответил на вопрос о том, почему он опухший и с ссадинами на лице.



— Явно незаконные действия Г. повлекли за собой укрывательство тяжкого преступления — разбоя, совершенного группой лиц по предварительному сговору в отношении Аникеева. Преступное бездействие Г. повлекло тяжкие последствия в виде смерти гражданина, — к таким выводам пришли в СКР (постановление о возбуждении дела есть в распоряжении НГС).



В феврале 2021 года в отношении Романа Г. провели повторную служебную проверку по тем же обстоятельствам (встречи с Аникеевым и последующей разборки в Битках). По ее результатам майора полиции уволили со службы в «связи с совершением проступка, порочащего честь мундира». На период расследования уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями мужчину заключили в СИЗО. Там Роман провел два месяца, еще четыре — под домашним арестом.

