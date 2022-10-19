Гибель 6-летнего ребенка от истязаний: срок получила бывшая сотрудница ПДН — в чем она виновата
Гособвинитель просил для женщины колонию-поселение
В Новосибирском районном суде огласили приговор по делу бывшего инспектора по делам несовершеннолетних Межмуниципального отдела полиции «Новосибирский» Анны Головач. Ее обвинили в преступном бездействии, которое привело к гибели
Трагедия произошла 19 марта 2021 года. По версии следователей, ребёнок получил смертельные травмы от ударов родной матери и отчима, которые избивали его на протяжении двух дней. Семья должна была находиться под пристальным вниманием правоохранителей, но компетентные сотрудники не выполнили свои должностные обязанности.
Инспектора ПДН Анну Головач обвинили по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»). После возбуждения уголовного дела ее уволили из органов МВД. Изначально женщина вину не признала, но к началу судебного процесса в мае 2022 года изменила свою позицию.
— В ходе судебного следствия подсудимая Головач признавала вину в полном объёме. Государственный обвинитель в прениях просил назначить ей наказание в виде 2 лет лишения свободы в колонии-поселении, — сообщила помощник прокурора Новосибирского района Анастасия Дортман.
В результате суд приговорил бывшую полицейскую к 2 годам лишения свободы условно. Также на протяжении двух с половиной лет ей запрещено работать в правоохранительных органах.
— В системе профилактики работает огромное количество людей, это не один инспектор ПДН, это огромная служба, которая должна работать. Это проблема не одного человека, это проблема всей службы профилактики. Получается, если все остальные представители службы сработали, а я одна не сработала, то почему ребёнка нет? Где все остальные? Почему они не спасли его? — заявила Анна Головач после оглашения решения суда.
Приговор в законную силу еще не вступил.
В Новосибирском областном суде тем временем продолжают судить предполагаемых убийц ребёнка — его мать Наталью Мутогарову и отчима Ивана Бакланова. Правоохранители установили, что пара регулярно избивала мальчика руками, ногами и резиновым шлангом.