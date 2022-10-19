Гибель 6-летнего ребенка от истязаний: срок получила бывшая сотрудница ПДН — в чем она виновата

В Новосибирском районном суде огласили приговор по делу бывшего инспектора по делам несовершеннолетних Межмуниципального отдела полиции «Новосибирский» Анны Головач. Ее обвинили в преступном бездействии, которое привело к гибели 6-летнего мальчика в поселке Кудряшовский.



Трагедия произошла 19 марта 2021 года. По версии следователей, ребёнок получил смертельные травмы от ударов родной матери и отчима, которые избивали его на протяжении двух дней. Семья должна была находиться под пристальным вниманием правоохранителей, но компетентные сотрудники не выполнили свои должностные обязанности.

