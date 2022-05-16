Экс-сотрудницу полиции начали судить за халатность после убийства ребенка под Новосибирском
Ей грозит до
В Новосибирском районном суде
Ребенка, по данным следователей, в течение двух дней избивали пьяные мать и отчим, мальчик получил множество травм и погиб. Неблагополучная семья должна была находиться в зоне пристального внимания полицейских, однако вышло иначе.
— В результате преступного бездействия старшего инспектора по делам несовершеннолетних одного из отделов полиции Новосибирской области, не принявшего действенных мер, направленных на защиту и восстановление нарушенных прав ребенка, мать и отчим мальчика применили к нему физическое насилие с особой жестокостью, а также совершили
Подсудимая полностью признала свою вину и попросила рассмотреть уголовное дело в особом порядке — без вызова свидетелей. В этом случае она могла бы рассчитывать на значительное смягчение наказания. Однако против выступила сторона обвинения.
— Позиция Головач относительно причастности к совершенному ею преступлению была непоследовательная, первоначально она вину не признавала, — объяснила помощник прокурора Новосибирского района Татьяна Рябенко. — В связи с этим уголовное дело подлежит рассмотрению в общем порядке.
После ЧП в Кудряшовском Анна Головач была уволена, сейчас она работает учителем истории и права в Кудряшовской школе. Бывшей сотруднице полиции грозит до пяти лет лишения свободы.
На суде Анна Головач и ее адвокат отказались разговаривать с журналистами ОТС, которые присутствовали в зале.
Предполагаемых убийц ребенка, его мать Наталью Мутогарову и отчима Ивана Бакланова, начали судить в конце марта. Как рассказала государственный обвинитель, мальчика избивали регулярно, в качестве орудий воспитания взрослые использовали руки, ноги, резиновый шланг и шумовку.