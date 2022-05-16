Экс-сотрудницу полиции начали судить за халатность после убийства ребенка под Новосибирском

Предполагаемых убийц ребенка, его мать Наталью Мутогарову и отчима Ивана Бакланова, начали судить в конце марта. Как рассказала государственный обвинитель, мальчика избивали регулярно, в качестве орудий воспитания взрослые использовали руки, ноги, резиновый шланг и шумовку.