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Экс-сотрудницу полиции начали судить за халатность после убийства ребенка под Новосибирском

Ей грозит до 5 лет лишения свободы

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Бывшая сотрудница полиции учит школьников истории и праву

Бывшая сотрудница полиции учит школьников истории и праву

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В Новосибирском районном суде 13 мая начали рассматривать уголовное дело по обвинению бывшего инспектора по делам несовершеннолетних Межмуниципального отдела полиции «Новосибирский» Анны Головач в халатности с трагическими последствиями. Речь о смерти 6-летнего мальчика в дачном поселке Кудряшовском 19 марта 2021 года.

Ребенка, по данным следователей, в течение двух дней избивали пьяные мать и отчим, мальчик получил множество травм и погиб. Неблагополучная семья должна была находиться в зоне пристального внимания полицейских, однако вышло иначе.

— В результате преступного бездействия старшего инспектора по делам несовершеннолетних одного из отделов полиции Новосибирской области, не принявшего действенных мер, направленных на защиту и восстановление нарушенных прав ребенка, мать и отчим мальчика применили к нему физическое насилие с особой жестокостью, а также совершили 19 марта 2021 года в квартире одного из домов по улице Октябрьской в дачном поселке Кудряшовском его убийство, — рассказали в пресс-службе Следственного комитета.

Подсудимая полностью признала свою вину и попросила рассмотреть уголовное дело в особом порядке — без вызова свидетелей. В этом случае она могла бы рассчитывать на значительное смягчение наказания. Однако против выступила сторона обвинения.

— Позиция Головач относительно причастности к совершенному ею преступлению была непоследовательная, первоначально она вину не признавала, — объяснила помощник прокурора Новосибирского района Татьяна Рябенко. — В связи с этим уголовное дело подлежит рассмотрению в общем порядке.

После ЧП в Кудряшовском Анна Головач была уволена, сейчас она работает учителем истории и права в Кудряшовской школе. Бывшей сотруднице полиции грозит до пяти лет лишения свободы.

На суде Анна Головач и ее адвокат отказались разговаривать с журналистами ОТС, которые присутствовали в зале.

Предполагаемых убийц ребенка, его мать Наталью Мутогарову и отчима Ивана Бакланова, начали судить в конце марта. Как рассказала государственный обвинитель, мальчика избивали регулярно, в качестве орудий воспитания взрослые использовали руки, ноги, резиновый шланг и шумовку.

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