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За волосы вытащила в подъезд: сибирячка подожгла знакомую в подъезде на Народной — как ее наказали

Суд вынес окончательной приговор по делу женщины

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Отбывать наказание осужденная будет в колонии общего режима

Новосибирский областной суд рассмотрел апелляцию на приговор Анне Васиной, которая обвинялась в покушении на убийство с особой жестокостью (п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба суда.

Все произошло в ночь с 12 на 13 ноября 2022 года. Анна Васина гуляла с приятелем на улице в Калининском районе Новосибирска. Пара познакомилась с девушкой и пригласила её себе домой. В ту ночь во время застолья Васина приревновала друга к малознакомой женщине. Между ней и девушкой произошел конфликт — якобы Васина вернулась из магазина и увидела разбросанные по комнате вещи новой знакомой.

Фигурантка дела стала кричать и требовать, чтобы женщина ушла. Она схватила за волосы потерпевшую, с силой вытащила её в подъезд на площадку на первом этаже.

— Васина, продолжая ругаться, вышла на площадку и облила женщину из пластиковой бутылки легковоспламеняющейся жидкостью, которую нашла в квартире. После чего осужденная, достав из кармана зажигалку, подожгла потерпевшую, — говорится в сообщении суда.

Очевидцы потушили загоревшуюся на женщине одежду и волосы, а также вызвали полицию и бригаду скорой помощи.

В ноябре 2023 года Калининский районный суд Новосибирска назначил Васиной 9,5 лет колонии общего режима. На приговор была подана апелляция. В ней подсудимая заявила, что не имела умысла на убийство знакомой. Та сама вела себя неадекватно, а осужденная лишь хотела привести её в чувства. Кроме того, Васина не знала, что за жидкость в бутылке, а поджигать знакомую она не хотела.

Суд изучил материалы дела и выслушал стороны процесса. Вердикт оставлен без изменения, а апелляционные жалобы — отклонены.

Приговор вступил в законную силу.

В феврале в Новосибирской области вынесли приговор мужчине, который попытался сжечь знакомую во время ссоры. Ему назначили срок в колонии строгого режима.

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Новосибирск Суд Новосибирский областной суд Убийство
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