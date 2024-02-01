Крики услышали люди: новосибирец попытался сжечь знакомую

В Новосибирской области суд вынес приговор по уголовному делу в отношении мужчины. Его обвинили в покушении на убийство знакомой.
Об этом сообщает пресс-служба Венгеровского районного суда Новосибирской области. Приговором суда установлено, что инцидент произошел в ходе ссоры мужчины и сибирячки.
— <…> Городилов будучи в состоянии опьянения в ходе ссоры с потерпевшей, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, приискал шестилитровую пластиковую бутылку с находящейся в ней неустановленной легковоспламеняющейся и горючей жидкостью, — сообщили в суде.
После этого он подошел к женщине, которая в тот момент находилась в доме, и вылил жидкость — она попала на кожу и пропитала одежду сибирячки. Затем фигурант дела поджег вещи, из-за чего одежда воспламенилась.
— Услышав крики потерпевшей, со стороны третьих лиц ей была своевременно оказана помощь в тушении горящей на ней одежды, а также медицинская помощь, — сказано в сообщении.
Фигурант дела не смог совершить убийство из-за своевременно оказанной помощи женщине. Суд признал мужчину виновным по ч.3 ст.30, п. «д» ч. 2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью).
По совокупности приговоров ему назначили наказание в виде лишения свободы на 10 лет и один месяц в исправительной колонии строгого режима. Его также лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, на 3 года и 6 месяцев.
Осенью прошлого года в Новосибирске вынесли приговор женщине, которая подожгла знакомую. Инцидент произошел на улице Народной.