Крики услышали люди: новосибирец попытался сжечь знакомую

По совокупности приговоров ему назначили наказание в виде лишения свободы на 10 лет и один месяц в исправительной колонии строгого режима. Его также лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, на 3 года и 6 месяцев.





Осенью прошлого года в Новосибирске вынесли приговор женщине, которая подожгла знакомую. Инцидент произошел на улице Народной.