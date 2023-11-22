«Выволокла из квартиры»: сибирячка подожгла знакомую в подъезде дома на Народной

Инцидент произошел в ночь с 12 на 13 ноября прошлого года в квартире дома по улице Народной в Новосибирске. По данным суда, во время застолья между женщинами на почве личных неприязненных отношений возникла ссора. У обвиняемой «возник преступный умысел» на убийство знакомой.

