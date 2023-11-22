«Выволокла из квартиры»: сибирячка подожгла знакомую в подъезде дома на Народной

В Новосибирске суд вынес приговор сибирячке, которая подожгла знакомую. Как сообщили в пресс-службе Калининского районного суда, ее обвинили в покушении на убийство с особой жестокостью.
Инцидент произошел в ночь с 12 на 13 ноября прошлого года в квартире дома по улице Народной в Новосибирске. По данным суда, во время застолья между женщинами на почве личных неприязненных отношений возникла ссора. У обвиняемой «возник преступный умысел» на убийство знакомой.
— <…> схватила потерпевшую за волосы и с силой выволокла из квартиры в подъезд, после чего приискала в квартире пластиковую бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, которой облила потерпевшую и подожгла ей волосы с помощью зажигалки, — указано на сайте суда.
Потушить пламя на одежде и волосах женщины удалось очевидцам. Они также вызвали скорую помощь на место происшествия.
Уголовное дело в отношении сибирячки возбудили по ч.3 ст. 30, п. «д» ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью). 21 ноября суд рассмотрел материалы дела и признал женщину виновной в совершении преступления. Ей назначили наказание в виде 9 лет лишения свободы.
— В соответствии с ч.5 ст. 74 УК РФ отменено условное осуждение по приговору от 27.06.2022 и в соответствии со ст. 70 УК РФ по совокупности приговоров окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — уточнили в суде.
Приговор суда в законную силу не вступил.
В начале сентября в Новосибирске осудили заключенного за попытку убить сокамерника. Сибиряк подошел к мужчине и ударил его 6 раз ножом, когда тот спал.