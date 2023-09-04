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«Вовремя не извинился»: заключенный напал на сокамерника и шесть раз вонзил в него нож

Мужчина продлил свой срок в заключении на 10,5 лет

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Инцидент произошел 21 марта прошлого года

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В Новосибирске заключенного осудили за попытку убить сокамерника, сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.

Инцидент произошел 21 марта прошлого года в спальном расположении отряда ФКУ ИК-2 ГУФСИН России по региону. По данным суда, сибиряк подошел к сокамернику и ударил его 6 раз ножом. В пресс-службе суда уточнили, что в момент нападения потерпевший спал на кровати.

Сибиряку не удалось убить оппонента, так как в ситуацию вмешались другие заключённые, которые находились в помещении. Они оттащили мужчину от потерпевшего. Кроме того, пострадавшему вовремя оказали медицинскую помощь.

Заключенного допросили в судебном заседании, но он вину не признал. Он сообщил, что ударил мужчину несколько раз ножом, поскольку между ними ранее был конфликт, но не желал убивать оппонента.

— <…> умысла на убийство потерпевшего у него не было, хотел причинить телесные повреждения, поскольку у него была обида на потерпевшего, который вовремя перед ним не извинился за ранее произошедший конфликт, — указали в суде со ссылкой на слова фигуранта дела.

Уголовное дело в отношении мужчины возбудили по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Суд признал виновным сибиряка и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 10 лет и 6 месяцев. К нему также добавили неотбытое наказание мужчины.

В результате суд окончательно назначил мужчине 13 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил.

В 2019 году в Новосибирской области следователи возбудили дело о посягательстве на жизнь сотрудника исправительной колонии. Осужденный ранил в живот специалиста заточенной пластиной.

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