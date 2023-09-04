«Вовремя не извинился»: заключенный напал на сокамерника и шесть раз вонзил в него нож

В Новосибирске заключенного осудили за попытку убить сокамерника, сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.



Инцидент произошел 21 марта прошлого года в спальном расположении отряда ФКУ ИК-2 ГУФСИН России по региону. По данным суда, сибиряк подошел к сокамернику и ударил его 6 раз ножом. В пресс-службе суда уточнили, что в момент нападения потерпевший спал на кровати.