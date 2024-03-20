Суд на два месяца закрыл доставку суши, продукцией которой отравились 37 новосибирцев

В продуктах обнаружили сальмонеллу Источник: Иван Рейзвих / NGS55.RU











Кировский районный суд Новосибирска на 60 дней приостановил работу заведения «Японори Суши», продукцией которого отравились 37 человек. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции.



Роспотребнадзор проверил службы доставки роллов и суши после случаев заболевания острой кишечной инфекцией у покупателей. На момент проверки было зарегистрировано 15 таких случаев.



— При рассмотрении дела количество случаев заражения увеличилось до 37, при этом 29 из них попали в больницу. На предприятии в образцах продуктов были обнаружены сальмонеллы. Сотрудники, которые готовили продукцию не проходили медицинский осмотр, — говорится в сообщении.



Во время судебного заседания индивидуальный предприниматель Маничев Л. В. вину признал. Суд закрыл сеть на 60 суток.

