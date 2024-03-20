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Криминал

Суд на два месяца закрыл доставку суши, продукцией которой отравились 37 новосибирцев

Сотрудники заведения не проходили медицинский осмотр

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В продуктах обнаружили сальмонеллу

Кировский районный суд Новосибирска на 60 дней приостановил работу заведения «Японори Суши», продукцией которого отравились 37 человек. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции.

Роспотребнадзор проверил службы доставки роллов и суши после случаев заболевания острой кишечной инфекцией у покупателей. На момент проверки было зарегистрировано 15 таких случаев.

— При рассмотрении дела количество случаев заражения увеличилось до 37, при этом 29 из них попали в больницу. На предприятии в образцах продуктов были обнаружены сальмонеллы. Сотрудники, которые готовили продукцию не проходили медицинский осмотр, — говорится в сообщении.

Во время судебного заседания индивидуальный предприниматель Маничев Л. В. вину признал. Суд закрыл сеть на 60 суток.

В конце января суд временно закрыл филиал службы доставки, которую новосибирцы обвинили в своем отравлении.

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