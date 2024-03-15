Пострадали более 10 человек: уголовное дело после массового отравления роллами возбудили в Новосибирске

В Новосибирске 15 марта возбудили уголовное дело после массового отравления суши. В городскую инфекционную больницу №1 поступило более десятка новосибирцев с пищевыми отравлением — все они заказывали роллы или суши в службе доставки «Японори».
— В марте текущего года в медицинское учреждение с признаками острого пищевого отравления были госпитализированы более 10 человек, которые употребляли продукцию одного из городских предприятий общественного питания в Кировском районе. СК возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
Внеплановую проверку в отношении «Японори» проводит и местное управление Роспотребнадзора. В самой компании отказались комментировать ситуацию.
— Мы по этому поводу никаких комментариев не даём, — заявили НГС в «Японори».
По решению контролирующих органов деятельность «Японори» приостановили.
— Проводится эпидемиологическое расследование в связи с фактом регистрации случаев группового заболевания сальмонеллезом у граждан, приобретавших пищевую продукцию (суши / роллы) из службы доставки еды «Японори суши», — сообщили в Роспотребнадзоре 15 марта.
14 марта читательница НГС рассказала о том, как ее госпитализировали с острым гастроэнтеритом средней степени тяжести. Юлия решила порадовать себя сетом роллов к 8 марта, но оказалось в больнице. Уже в палате инфекционки она познакомилась с другими клиентами «Японори» — они тоже отравились.
В конце января суд временно закрыл филиал службы доставки, которую новосибирцы обвинили в своем отравлении. ООО «Тэслим» признано виновным по статье 6.6 КоАП.