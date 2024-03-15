Пострадали более 10 человек: уголовное дело после массового отравления роллами возбудили в Новосибирске

— В марте текущего года в медицинское учреждение с признаками острого пищевого отравления были госпитализированы более 10 человек, которые употребляли продукцию одного из городских предприятий общественного питания в Кировском районе. СК возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

