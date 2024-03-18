«Заставляли работать»: внука обвиняют в попытке убить бабушку и дедушку — он 5 раз ударил их ножом

Меру пресечения выбрали 16 марта Источник: Управление Судебного департамента в Новосибирской области











В Новосибирской области мужчину заключили под стражу по обвинению в покушении на убийство. По версии следствия, Денис Торопов, житель поселка Речник Коченевского района, нанес не менее пяти ударов ножом бабушке и дедушке.

Подробности рассказали в группе «Суды общей юрисдикции Новосибирской области». Сообщается, что Денис Торопов жил в доме потерпевших. Как считают следователи, у родственников был затяжной конфликт. Денис не учился, не работал, употреблял наркотики, ранее его судили за кражу. В четверг, 14 марта, после очередной ссоры Торопов ушел из дома, выпил и вернулся через несколько часов вечером.

Бабушка и дедушка лежали на диване и смотрели телевизор. Денис взял нож и нанес удары сначала 70-летней женщине, а затем 72-летнему мужчине. Потерпевшие оказывали сопротивление. Денис скрылся с места преступления и был задержан 16 марта.

— Торопов, по данным следователей, нанес не менее пяти ударов ножом каждому из потерпевших. Скорую помощь им вызвали соседи, они были госпитализированы и в настоящее время потерпевшие находятся в больнице. Торопов пояснил в судебном заседании, что решил наказать бабушку и дедушку за то, что они не давали ему нормально жить, заставляли его работать и вести правильный образ жизни, — рассказали в пресс-службе Управления судебного департамента в Новосибирской области.

Коченевский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 15 мая 2024 года. Денис обвиняется по пункту «а», части 2 статьи 195 УК РФ (покушение на убийство двух лиц). Постановление в законную силу не вступило.

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