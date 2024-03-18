НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-3°C

Сейчас в Новосибирске

Погода-3°

ясная погода, без осадков

ощущается как -6

2 м/c,

ю-з.

 757мм 75%
Подробнее
5 Пробки
USD 91,87
EUR 99,97
Реклама

СРОЧНО

К Новосибирску идет потепление до +23 градусов

Жизнь в эпицентре стройки
Скуловая имплантация зубов
Дело учредителя «Подземки»
Что удивляет приезжих
Красотка-мама на коляске
Масленичная прожарка
Прокурорская «крыша»
Кто решил стать мэром
Всё о выборах президента
НГС в Telegram
Криминал

«Заставляли работать»: внука обвиняют в попытке убить бабушку и дедушку — он 5 раз ударил их ножом

В семье был давний конфликт из-за образа жизни Дениса

1 927
17 комментариев
Меру пресечения выбрали 16 марта

В Новосибирской области мужчину заключили под стражу по обвинению в покушении на убийство. По версии следствия, Денис Торопов, житель поселка Речник Коченевского района, нанес не менее пяти ударов ножом бабушке и дедушке.

Подробности рассказали в группе «Суды общей юрисдикции Новосибирской области». Сообщается, что Денис Торопов жил в доме потерпевших. Как считают следователи, у родственников был затяжной конфликт. Денис не учился, не работал, употреблял наркотики, ранее его судили за кражу. В четверг, 14 марта, после очередной ссоры Торопов ушел из дома, выпил и вернулся через несколько часов вечером.

Бабушка и дедушка лежали на диване и смотрели телевизор. Денис взял нож и нанес удары сначала 70-летней женщине, а затем 72-летнему мужчине. Потерпевшие оказывали сопротивление. Денис скрылся с места преступления и был задержан 16 марта.

— Торопов, по данным следователей, нанес не менее пяти ударов ножом каждому из потерпевших. Скорую помощь им вызвали соседи, они были госпитализированы и в настоящее время потерпевшие находятся в больнице. Торопов пояснил в судебном заседании, что решил наказать бабушку и дедушку за то, что они не давали ему нормально жить, заставляли его работать и вести правильный образ жизни, — рассказали в пресс-службе Управления судебного департамента в Новосибирской области.

Коченевский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 15 мая 2024 года. Денис обвиняется по пункту «а», части 2 статьи 195 УК РФ (покушение на убийство двух лиц). Постановление в законную силу не вступило.

В Татарском районе Новосибирской области произошло убийство женщины. Её якобы зарезали во время выяснения отношений по поводу гробовых денег.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.
ПО ТЕМЕ
Убийство Новосибирская область Суд Задержание
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY4
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Пока не увидела вывески ушедших брендов, не поняла, что скучаю»: россиянка — о шопинге в Дубае
Полина Краснопевцева
корреспондент
Мнение
«Самый унизительный и неприятный момент»: россиянка в аэропорту попала в мексиканскую тюрьму — история
Марина Хомутинина
журналист, путешественница
Мнение
«Не шикуем, но тратим всё до копейки»: рассказываем, на что хватает денег семье учителей с двумя детьми
Анастасия Жердина
Журналист
Рекомендуем
Знакомства

Юля, 37

Маруся, 37

Михаил, 41

Natka, 41

Andrei, 32

Михаил, 61

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Услуги автокрана

3 000 ₽

Отделка и ремонт

0 ₽

Добавить объявление