Зарезали из-за гробовых: в Новосибирской области сибирячку задержали за убийство женщины

С места убийства следователями изъят нож Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Татарском районе Новосибирской области произошло убийство женщины. Об этом в редакцию НГС сообщил информированный источник.



Сообщается, что убийство женщины произошло на текущей рабочей неделе. Её якобы зарезали во время выяснения отношений по поводу гробовых денег. Фигурирует сумма в 7 миллионов рублей. Источник утверждает, что убийство совершил один из местных жителей, а вину на себя взяла его супруга.



В пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили о возбуждении уголовного дела по факту убийства жительницы Татарского района.



— Следователем произведен осмотр места происшествия, в ходе которого обнаружено и изъято орудие преступления (нож), допрошены свидетели, с целью установления причины смерти потерпевшей назначена судебно-медицинская экспертиза, — сообщили в ведомстве.



Сейчас фигурантке дела предъявлено обвинение по статье об убийстве (ч.1 ст. 105 УК РФ). Суд отправил её под стражу. Проводится дальнейшее расследование для закрепления доказательной базы.

