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Зарезали из-за гробовых: в Новосибирской области сибирячку задержали за убийство женщины

Обвиняемая отправлена под стражу

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С места убийства следователями изъят нож

В Татарском районе Новосибирской области произошло убийство женщины. Об этом в редакцию НГС сообщил информированный источник.

Сообщается, что убийство женщины произошло на текущей рабочей неделе. Её якобы зарезали во время выяснения отношений по поводу гробовых денег. Фигурирует сумма в 7 миллионов рублей. Источник утверждает, что убийство совершил один из местных жителей, а вину на себя взяла его супруга.

В пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили о возбуждении уголовного дела по факту убийства жительницы Татарского района.

— Следователем произведен осмотр места происшествия, в ходе которого обнаружено и изъято орудие преступления (нож), допрошены свидетели, с целью установления причины смерти потерпевшей назначена судебно-медицинская экспертиза, — сообщили в ведомстве.

Сейчас фигурантке дела предъявлено обвинение по статье об убийстве (ч.1 ст. 105 УК РФ). Суд отправил её под стражу. Проводится дальнейшее расследование для закрепления доказательной базы.

Ранее в Болотнинском районе Новосибирской области отправили в СИЗО женщину, которая спустила в погреб младенца в ведре. Под стражей она будет находиться до середины мая

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Новосибирская область Следственный комитет Убийство Криминал
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