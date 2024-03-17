«Он стрелял мне прямо в лицо»: самокатчик сбил 4-летнего ребенка и стал отстреливаться — отец малыша боится, что дело закроют

В июне 2023 года на улице Костычева произошло уже типичное на сегодняшний день, но оттого не менее жуткое ДТП: двое подростков на электросамокате сбили 4-летнего ребенка. Мальчик ударился головой и только чудом не получил серьезных травм. Гонщик, который был за рулем самоката, и не подумал остановиться: сбежал с места аварии, а чтобы его не догнал разъяренный отец, отстреливался из пистолета. Разбирательство даже взял на контроль глава СК Александр Бастрыкин, но спустя 7 месяцев история так и не получила внятного уголовного продолжения. НГС пообщался с отцом пострадавшего Миши (здесь и далее имя ребенка изменено) и спросил у следователей, почему громкое происшествие фактически закончилось ничем.
«Он как неживой лег»
15 июня 2023 Матвей М. (полное имя мужчины известно редакции) вряд ли сможет когда-нибудь забыть. Он довез до дома жену и маленького сына, а сам торопился поехать дальше по делам. Дождался, пока супруга выйдет из салона и вдруг услышал звук удара, и как жена кричит «стой». Матвей выскочил из машины и увидел, что его ребенок лежит на асфальте, а два человека на электросамокате на большой скорости уезжают со двора.
— Услышал удар, увидел сына на тротуаре. Я прямо перепугался: он как неживой лег. Я выскочил в ту сторону [куда самокатчик уехал]. Он проехал еще где-то метров 50–60, бросил самокат и перебежал через дорогу, — рассказал Матвей. — Здоровенный мужик такой, под 2 метра ростом. Вытащил пистолет и стрельнул в меня.
Матвей был уверен: его спасла внимательность. Он увидел, как убегавший человек полез в борсетку, предположил, что за оружием, и начал уклоняться еще до того, как прозвучал выстрел. Потом узнал, что ствол был газовым, но в тот момент проверять не решился: звук был достаточно громким, чтобы принять оружие за боевое. Самокатчик воспользовался замешательством преследователя и был таков.
Маленького Мишу с разбитой головой увезли на автомобиле детской реанимации. Мама поехала с ним, папа остался собирать для них вещи и пытаться понять, что делать дальше.
— Было подозрение, что у него череп лопнул, такой сильный удар был. Я начал звонить врачам, получше провести все обследования. Ходил во дворе, гильзы искал. Честно говоря, и этого нехорошего человека сам искал, — самокритично признается Матвей. — Хорошо, что не нашел.
Оказалось, что ребенку повезло: несмотря на страшный удар, Миша отделался синяками, шишками и ссадинами и физически быстро восстановился. Правда, самокатов пугался, пока не закончился сезон: прятался за папу или маму (кто оказывался ближе), едва двухколесный электротранспорт оказывался в зоне видимости.
Уголовное разбирательство по, выражаясь юридически, «факту травмирования несовершеннолетнего» пошло своим чередом. Вернее, не пошло. Матвей ждал, что делом займется полиция, но участковый, по его словам, появился на месте лишь поздно вечером и закономерно ничего криминального во дворе на Костычева не нашел.
Ситуация изменилась лишь 20 июня, когда доложить о ходе проверки по факту инцидента потребовал глава СК России Александр Бастрыкин. Сразу после этого, говорит Матвей, их с женой опросили следователи, а затем нашли и мужчину, который управлял самокатом. Вернее, подростка: оказалось, что высокому, плечистому и вооруженному парню всего 17 лет, и он якобы просто испугался того, что за ним бросился в погоню взрослый мужчина.
— Он потом следователям говорил, что пистолет газовый, купил он его на «Вайлдберрис», что стрелял не в меня, а в сторону, что во дворе не несся на бешеной скорости, а ехал и сигналил, — утверждает Матвей. — Но, по-моему, даже по его глазам понятно, что он лжет, говорит, как адвокат его научил. А стрелял он мне прямо в лицо, и проверять, газовый пистолет у него или нет, там совершенно не хотелось.
«Может, это нормально?»
С появлением в деле о ДТП с самокатом второго ребенка, по словам Матвея, темпы расследования вновь начали затихать.
— В итоге следователь дело закрыла и отправила его в Москву, оттуда его прислали обратно: надо провести следственный эксперимент на месте. Ну его и провели. В феврале, в морозы. Следователь как-то попросила компанию, чтобы привезли самокат, и этот парень ногой отталкивался на невключенном самокате и все время гудел в звонок. Очень смешно, — высоко оценил эксперимент отец пострадавшего ребенка. — Теперь, наверное, дальше по инстанциям писать будем. В прокуратуру, снова Бастрыкину.
Родители Миши почти уверены: дело хотят спустить на тормозах.
— Такое впечатление, что работать следователи бы начали, если бы ребенок, не дай бог, умер, либо что-то совсем серьезное с ним произошло. А так все равно. Я сейчас просто думаю: может, это нормально — детей сбивать, в отца стрелять, — рассуждает мужчина.
Дозвониться до тети 17-летнего на тот момент подростка Мирона, который и сбил Мишу на самокате, журналисту не удалось. Впрочем, показания подростка приведены в материалах уголовного дела. Согласно им, парень подавал звуковой сигнал, а после ДТП попытался сбежать, потому что испугался Матвея: уж слишком грозно выглядел разъяренный и перепуганный за сына отец. И в эту часть его слов легко можно поверить: Матвей действительно был зол на того, из-за кого сын едва не погиб.
Что делает СК
Чтобы понять, планирует ли прекращать уголовное дело следователь, НГС обратился в следственное управление СК по Новосибирской области. Мы пытались узнать, на какой стадии находится расследования дела, целесообразно ли проводить следственный эксперимент, связанный с движением самоката, в феврале и на снегу, и другие подробности истории. Но удалось узнать только одно: в ведомстве констатировали, что дело еще не закрыто.
— В настоящее время расследование уголовному делу, возбужденному по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство») не завершено, проводятся следственные действия, — ответили в пресс-службе следственного управления. — В соответствии с требованиями части 2 статьи 161 УПК РФ данные предварительного расследования не подлежат разглашению. Данные могут быть преданы гласности лишь с разрешения следователя и только в том объеме, в каком им будет признано это допустимым, если разглашение не противоречит интересам предварительного расследования и связано с нарушением прав и законных интересов участников судопроизводства. Более конкретная информация по запрашиваемым сведениям предоставлена вам быть не может.
Ранее НГС поговорил с травматологом, который рассказал, как самокатчики калечат себя и окружающих в страшных ДТП в пешеходных зонах.