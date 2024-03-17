«Он стрелял мне прямо в лицо»: самокатчик сбил 4-летнего ребенка и стал отстреливаться — отец малыша боится, что дело закроют

«Он как неживой лег»

15 июня 2023 Матвей М. (полное имя мужчины известно редакции) вряд ли сможет когда-нибудь забыть. Он довез до дома жену и маленького сына, а сам торопился поехать дальше по делам. Дождался, пока супруга выйдет из салона и вдруг услышал звук удара, и как жена кричит «стой». Матвей выскочил из машины и увидел, что его ребенок лежит на асфальте, а два человека на электросамокате на большой скорости уезжают со двора.



— Услышал удар, увидел сына на тротуаре. Я прямо перепугался: он как неживой лег. Я выскочил в ту сторону [куда самокатчик уехал]. Он проехал еще где-то метров 50–60, бросил самокат и перебежал через дорогу, — рассказал Матвей. — Здоровенный мужик такой, под 2 метра ростом. Вытащил пистолет и стрельнул в меня.