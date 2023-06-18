Подростки на самокате сбили девочку: ее мать заявила, что после происшествия была стрельба

На улице Костычева в Новосибирске два подростка на самокате сбили девочку и скрылись. Об этом 18 июня сообщил телеграм-канал ЧП Инцидент Новосибирск.
— Сразу после происшествия за нарушителями, которые моментально поспешили скрыться, побежал отец мальчика. В момент погони убегающие бросили самокат, — цитирует телеграм-канал маму девочки.
Женщина заявила, что убегающие подростки выстрелили в ее мужа из пистолета, но не попали. Мужчина решил прекратить погоню. Девочку доставили в отделении реанимации. К счастью, ее здоровью не было причинено серьезного вреда.
— Заявления от законных представителей малолетнего приняты сотрудниками полиции, выдано направление на прохождение ребёнком СМЭ. Проводится проверка и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств и розыск граждан на самокате, — сообщили НГС в областном главке полиции.
В МВД подтвердили, что в заявлении родителей пострадавшей содержалась информация о стрельбе в ее отца.
1 июня суд вынес приговор новосибирска, который ранил из ружья пятерых человек на улице Лебедевского. Он проведет 3,5 года заключения в колонии общего режима.