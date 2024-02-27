До суда дошло дело о падении сибирячки с младенцем на крыльце — УК грозила ей опекой

4 ноября 2023 года целый день шел снег и дождь, и одна из жительниц пожаловалась на скользкую лестницу в управляющую компанию.

— Никакой реакции не было. Этим же вечером ко мне приехала тетя с грудным малышом на руках. Поднимаясь по ступеньке, она поскользнулась. Чтобы малыш не пострадал, закрыла его голову рукой, и получила серьезную травму руки, — рассказала НГС племянница пострадавшей женщины, пожелавшая остаться анонимной.

