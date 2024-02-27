До суда дошло дело о падении сибирячки с младенцем на крыльце — УК грозила ей опекой

До суда дошло дело о скользкой лестнице возле подъезда на улице 1905 года. В ноябре прошлого года там упала женщина с грудным ребенком на руках.
4 ноября 2023 года целый день шел снег и дождь, и одна из жительниц пожаловалась на скользкую лестницу в управляющую компанию.
— Никакой реакции не было. Этим же вечером ко мне приехала тетя с грудным малышом на руках. Поднимаясь по ступеньке, она поскользнулась. Чтобы малыш не пострадал, закрыла его голову рукой, и получила серьезную травму руки, — рассказала НГС племянница пострадавшей женщины, пожелавшая остаться анонимной.
В итоге после проверки следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Расследование завершено и передано в суд.
— По данным следствия, обвиняемая, являясь заместителем директора УК, не приняла мер по обеспечению безопасности людей, не организовала выполнение работ по очистке лестницы от снега и наледи и обработку песко-соляной смесью. В результате женщина с грудным ребенком на руках поскользнувшись упала на покрытые льдом ступени и получила травму, причинившую средней тяжести вред здоровью, — объяснили в СУ СК РФ по Новосибирской области.
В ходе предварительного следствия обвиняемая свою вину признала полностью. Если ее вина будет доказана, то ей грозит до двух лет лишения свободы.
В управляющей компании «Точка опоры» после публикации видео отреагировали на него — директор УК Елена Миронова в разговоре с корреспондентом НГС сообщила, что сибирячки клевещут, компания намерена отстаивать свои права, а также обратилась в органы опеки. Женщину возмутило, что сибирячка была так поздно на улице с грудничком.
Ранее НГС рассказывал, как пассажир из Новосибирска упал в поезде, выходя из туалета. За травмы он отсудил 300 тысяч рублей у РЖД.