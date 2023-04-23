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Тема дняСибиряк отсудил у РЖД 300 тысяч за травмы в вагоне
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Пассажир из Новосибирска упал в поезде, выходя из туалета. За травмы он отсудил 300 тысяч рублей у РЖД

Пострадавший получил серьезные травмы

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Теперь компания должна выплатить пострадавшему 300 тысяч рублей

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Пассажир поезда Москва — Улан-Удэ запнулся о порог, выходя из туалета, и упал. За полученные травмы житель Новосибирска отсудил 300 тысяч рублей у РЖД. Информацию об этом сообщили в Заельцовском районном суде.

31 января 2021 года пассажир поезда Москва — Улан-Удэ выходил из туалета в вагоне, запнулся о выступающий порог и упал. Из-за падения пассажир травмировался, по заключению судебно-медицинской экспертизы, это был тяжкий вред здоровью.

Новосибирец подал в суд на АО «Федеральная пассажирская компания» (дочерняя компания ОАО «Российские железные дороги»), АО «Российские железные дороги» о компенсации морального вреда. Суд признал АО «Федеральная пассажирская компания» ответственным за причинение вреда пострадавшему, потому что компания не обеспечила безопасность пассажира.

5 апреля 2023 года Заельцовский районный суд города Новосибирска удовлетворил требования о компенсации морального вреда. Теперь сибиряку должны выплатить 300 тысяч рублей.

НГС направил запрос в РЖД, чтобы узнать подробности случившегося.

Недавно житель Новосибирска, чтобы помешать приставу, решил наехать на нее на автомобиле марки Range Rover. Дело дошло до суда.

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