Пассажир из Новосибирска упал в поезде, выходя из туалета. За травмы он отсудил 300 тысяч рублей у РЖД

Пассажир поезда Москва — Улан-Удэ запнулся о порог, выходя из туалета, и упал. За полученные травмы житель Новосибирска отсудил 300 тысяч рублей у РЖД. Информацию об этом сообщили в Заельцовском районном суде.
31 января 2021 года пассажир поезда Москва — Улан-Удэ выходил из туалета в вагоне, запнулся о выступающий порог и упал. Из-за падения пассажир травмировался, по заключению судебно-медицинской экспертизы, это был тяжкий вред здоровью.
Новосибирец подал в суд на АО «Федеральная пассажирская компания» (дочерняя компания ОАО «Российские железные дороги»), АО «Российские железные дороги» о компенсации морального вреда. Суд признал АО «Федеральная пассажирская компания» ответственным за причинение вреда пострадавшему, потому что компания не обеспечила безопасность пассажира.
5 апреля 2023 года Заельцовский районный суд города Новосибирска удовлетворил требования о компенсации морального вреда. Теперь сибиряку должны выплатить 300 тысяч рублей.
НГС направил запрос в РЖД, чтобы узнать подробности случившегося.
Недавно житель Новосибирска, чтобы помешать приставу, решил наехать на нее на автомобиле марки Range Rover. Дело дошло до суда.