Связывала изолентой и сыпала перец в раны: как «идеальная мать» оказалась садистом

В самом ролике рассказ подали как безобидную шутку (сама мама и другой ребенок рассмеялись на моменте, когда сын говорил про свою новую кровать), но многих зрителей всё равно возмутило такое наказание.



В ответ на обвинения Руби и Кевин Франке заявили, что их сын сам решил спать на мешке с фасолью — по словам родителей, мальчику запретили лишь спать в комнате, которую он делил с братом, и предложили лечь на надувном матрасе или кровати в любой другой части дома. В итоге подросток решил спать на мешке с фасолью, потому что он показался ему удобным.