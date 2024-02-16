Каждый день что-то воруют: сколько краж в общественном транспорте совершается в Новосибирске — ответ МВД

С начала 2024 года в Новосибирске было зарегистрировано 55 краж в общественном транспорте. В 2023 году за аналогичный период было совершено 104 кражи в общественном транспорте. Об этом НГС рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирску.
За январь этого года у новосибирцев в общественном транспорте украли имущество 33 раза. В декабре 2023 года — 66 краж, а год назад — в январе 2023-го — 49 преступлений этой категории.
— Информация о действующих организованных группах, совершающих имущественные преступления в общественном транспорте Новосибирска, в ОИиОС ГУ отсутствует, — добавили в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
В Новосибирске суд рассмотрел уголовное дело в отношении Андрея Половникова. Мужчину обвинили в том, что он совершил серию краж в поликлиниках, офисах, магазинах и других общественных местах.