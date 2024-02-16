Каждый день что-то воруют: сколько краж в общественном транспорте совершается в Новосибирске — ответ МВД

— Информация о действующих организованных группах, совершающих имущественные преступления в общественном транспорте Новосибирска, в ОИиОС ГУ отсутствует, — добавили в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

В Новосибирске суд рассмотрел уголовное дело в отношении Андрея Половникова. Мужчину обвинили в том, что он совершил серию краж в поликлиниках, офисах, магазинах и других общественных местах.