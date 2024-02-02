«На дерево залез, и его оттуда сняли»: судмедэксперт — о копейском маньяке, детских смертях и ядах

— По делу копейского маньяка Яикова вы в начале 2000-х годов тоже работали. Какой была ваша задача на тот момент?



— Это было в 2002−2003 году. Я работал судебно-медицинским экспертом в Копейске. И мы с коллегой исследовали жертв, все шесть трупов, включая девочек-выпускниц, которых маньяк убил на выпускном вечере. Потом, когда его задержали, я проводил освидетельствование.



— Какое впечатление он на вас произвел?



— Обычный человек, ничем не примечательный. Потому многое и забылось, что он был обычным. В документах есть, конечно, всё: экспертизы, осмотр места происшествия, протоколы допроса, очные ставки. Теперь у меня, скажем так, появилась цельность картины. Я ведь не принимал участия в судебных заседаниях, поэтому некоторых моментов даже не знал.

