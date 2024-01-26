freedom
Реклама
СЕЙЧАС -2°С
Пробки 5/10
usd 88.66
eur 96.64
СрочноМинздрав отказывается покупать лекарство за 50 млн
Все новости
Все новости

Напились и сговорились сбежать: двух новосибирских заключенных искали три дня — они снова попали под суд

И сменили колонию-поселение на колонию строгого режима

1 354

Игоря Кащенко обнаружили в Барнауле, Сергея Усарова — в Новосибирске

Поделиться

В Новосибирске суд вынес приговор двум заключенным за побег из колонии-поселения. На их поиски потребовалось три дня.

Подробности рассказали в группе «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» во «ВКонтакте». Игорь Кащенко и Сергей Усаров вечером 20 октября 2022 года находились на производственном объекте, который находится за пределами колонии. В состоянии алкогольного опьянения мужчины сговорились и сбежали.

Через три дня сотрудники полиции нашли Игоря Кащенко в Барнауле, а Сергея Усарова — в Новосибирске. Им предъявили обвинение по статье за побег из места лишения свободы (ч. 2 ст. 313 УК РФ). Калининский районный суд вынес приговор 25 января.

— Приговором суда оба подсудимых признаны виновными, по совокупности преступлений им назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — пишет пресс-служба судов.

Приговор в законную силу не вступил.

В 2021 году двое заключенных сбежали из новосибирской колонии, через месяц они совершили серию краж в Куйбышеве. Потом мужчин обнаружили в Тюменской области. Суд прибавил им по 2 года к неотбытым срокам, но обвиняемые обжаловали приговор. Дело вернули в прокуратуру.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

По теме

КолонияСудПобег из колонииКалининский районНовосибирск
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ4
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter