Напились и сговорились сбежать: двух новосибирских заключенных искали три дня — они снова попали под суд

В Новосибирске суд вынес приговор двум заключенным за побег из колонии-поселения. На их поиски потребовалось три дня.
Подробности рассказали в группе «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» во «ВКонтакте». Игорь Кащенко и Сергей Усаров вечером
Через три дня сотрудники полиции нашли Игоря Кащенко в Барнауле, а Сергея Усарова — в Новосибирске. Им предъявили обвинение по статье за побег из места лишения свободы (
— Приговором суда оба подсудимых признаны виновными, по совокупности преступлений им назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — пишет пресс-служба судов.
Приговор в законную силу не вступил.
В 2021 году двое заключенных сбежали из новосибирской колонии, через месяц они совершили серию краж в Куйбышеве. Потом мужчин обнаружили в Тюменской области. Суд прибавил им по