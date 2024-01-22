Полицейский в Новосибирской области ударил ножом возлюбленную — сотрудницу МВД

В Новосибирской области сотрудник полиции ударил ножом возлюбленную, которая также работает в МВД. Информацию об этом опубликовали в телеграм-канале «Сапа».



В посте говорится, что инцидент произошел в селе Кыштовка. Конфликт произошел между 25-летним лейтенантом полиции и 30-летней делопроизводительницей, младшим сержантом.

