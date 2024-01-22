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Полицейский в Новосибирской области ударил ножом возлюбленную — сотрудницу МВД

Инцидент произошел в Кыштовском районе

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На момент происшествия сотрудник был трезв

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В Новосибирской области сотрудник полиции ударил ножом возлюбленную, которая также работает в МВД. Информацию об этом опубликовали в телеграм-канале «Сапа».

В посте говорится, что инцидент произошел в селе Кыштовка. Конфликт произошел между 25-летним лейтенантом полиции и 30-летней делопроизводительницей, младшим сержантом.

— Молодые люди сначала жили душа в душу и ходили на службу под ручку. Но вскоре нервная работа и мелкие дрязги привели к тому, что семейная лодка дала течь. Однажды вечером они так сильно повздорили, что сибиряк схватил кухонный нож и дважды ударил возлюбленную в правую руку и левую ногу, — говорится в посте.

В пресс-службе регионального МВД журналисту НГС сообщили, что проводят проверку по этому инциденту.

— На момент происшествия сотрудник был трезв. Назначена служебная проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством. В случае подтверждения вины сотрудник будет привлечен к ответственности и уволен по отрицательной статье, — пояснили в ведомстве.

Ранее новосибирец заявил в полиции, что случайно упал на нож. Он хотел выгородить свою возлюбленную.

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