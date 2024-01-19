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Новосибирский школьник попал в больницу после потасовки со сверстниками — ситуацией заинтересовался Бастрыкин

У ребенка диагностировали перелом позвоночника

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12-летний Вадим противостоял троим одноклассникам

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Глава СУ СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после публикации НГС о том, что 12-летнего мальчика избили трое подростков в школе. После инцидента ребенок попал в больницу с переломом позвоночника.

— Председатель СК РФ поручил возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования, а также установить обстоятельства, способствовавшие произошедшему, и принять меры к их устранению, — говорится в сообщении.

Ученик пятого класса одной из новосибирских школ Вадим (имя изменено) заявил родителям, что его избили ровесники, и пожаловался на сильные боли в спине после потасовки. Медики заподозрили у ребенка компрессионный перелом позвоночника и положили в больницу. Мальчик указал на агрессивных сверстников, которые, по его словам, доводят до слез не только одноклассников, но и учителей. Корреспондент НГС Павел Тиунов выяснил обстоятельства инцидента.

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