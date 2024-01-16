Суд избрал меру пресечения новосибирцу за смертельное ДТП — его машина столкнулась с КАМАЗом

16 января в Новосибирской области суд избрал меру пресечения водителю автомобиля по делу о смертельном ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе Обского городского суда.



Инцидент произошел 14 января этого года. По версии следствия, водитель управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения.

