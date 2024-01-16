Суд избрал меру пресечения новосибирцу за смертельное ДТП — его машина столкнулась с КАМАЗом

16 января в Новосибирской области суд избрал меру пресечения водителю автомобиля по делу о смертельном ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе Обского городского суда.
Инцидент произошел 14 января этого года. По версии следствия, водитель управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения.
— <…> в темное время суток, при неограниченной видимости, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в нарушение ПДД РФ, управлял технически исправным легковым автомобилем, в салоне которого находились пассажиры, — сказано в сообщении.
Сибиряк, по данным следователей, не справился с управлением и допустил столкновение автомобиля с КАМАЗом. Последний ехал по дороге в попутном направлении.
Мужчину обвинили по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании новосибирцу меры пресечения в виде заключения под стражу. Уточняется, что постановление не вступило в законную силу.
Подробности происшествия раскрыли в пресс-службе Госавтоинспекции Новосибирской области. Как сообщали в ведомстве, авария произошла ночью 14 января на трассе Р-254 «Иртыш», на дороге столкнулись «Тойота-Камри» и КАМАЗ. В ДТП погиб пассажир «Тойоты», водитель и еще один человек были травмированы.