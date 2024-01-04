Смерть матери, ревность и колун: подробности громкого убийства 17-летней девушки под Новосибирском

Одним из самых резонансных преступлений уходящего года стало убийство колуном 17-летней студентки из многодетной семьи баптистов в Искитиме. Трагическая история случилась в День Победы. Главный подозреваемый — неродной брат, ровесник. Корреспонденты НГС посетили место преступления, пообщались с родственниками и знакомыми убитой, узнали подробности жизни семьи, в которой воспитывались свои и чужие дети.
Зарубил колуном
Орудием убийства стал колун — разновидность топора, предназначенного для колки дров. По информации СК РФ по НСО, молодой человек несколько раз ударил девушку по голове. Она скончалась на месте. Следователи осмотрели место происшествия, забрали орудие и допросили свидетелей.
— Мотивом убийства стала ревность, — сообщил НГС собственный источник.
Другой источник НГС назвал причиной — ревность: подросток считал, что родители уделяют ему меньше внимания, чем сестре.
Местные жители говорят, что в семье были и приемные, и родные дети. Глава семьи женат уже не первый раз, а родная мать девочки умерла еще несколько лет назад.
— Их семья ходит в нашу церковь, мы — баптисты. Отец семейства не ходит, три дочери ходят — все взрослые, благополучные, непьющие, как и глава семьи. Убил ее брат — она ни с кем не встречалась. По-моему, у брата с головой не всё в порядке, ссор не было, ничего такого, но подробностей не знаю. Даже не знаю, родной брат или приемный. Мать семейства умерла, отец заново женился. У него были дети, у новой жены были дети, и они еще приемных берут. Недавно опять взяли маленьких. Как сейчас — не знаю, но было у них 35 детей в общей сложности, — рассказала собеседница НГС, попросившая об анонимности.
С места трагедии
Корреспондент НГС Виктор Бобровников отправился на место происшествия. Ему удалось выяснить, что семья проживает в частном секторе на окраине города. Двери корреспонденту открыли, но общаться отказались.
— Никаких комментариев давать не будем. Если что-то хотите узнать — обращайтесь в Следственный комитет, — ответила женщина, попутно запретив троим вышедшим на улицу детям общаться с журналистом.
Соседи поделились с корреспондентом противоречивыми сведениями.
— Что случилось, сказать не могу — не видела, не присутствовала. Но семья у них хорошая, много детей. Четверо из них вроде родные, остальные — приемные. Убийство произошло в доме, но непонятно, где именно. Дети дружные, погибшая девочка хорошая была. Училась в каком-то колледже новосибирском, — рассказала одна из соседок.
Соседи из дома напротив обратили внимание, что жизнь многодетных изменилась после того, как предыдущая жена главы семьи умерла.
— Когда мать погибшей была жива, у них всё было нормально, но вот сейчас глава семьи сошелся со второй женщиной, и всё, дети вообще не такие стали. Шатаются кто где, никакого присмотра за ними нет. Новая жена вообще ни с кем из соседей не общается, не здоровается, — рассказала НГС еще одна сибирячка, живущая по соседству с семьей, в которой случилась беда. — Что касается мальчика, которого задержали, по нему видно было, что он не совсем здоров.
В 2016 году журналисты издания «Весь Искитим» выпускали материал о семье, тогда еще была жива мать погибшей девочки. В публикации глава семейства с бывшей женой рассказывали о том, как воспитывать в счастье, любви и понимании шестерых приемных и пятерых своих детей. В публикации отметили, что к тому моменту глава семьи был женат второй раз — его предыдущая жена тоже скончалась. Мужчина женат в третий раз.
«Сигналов по семье не было»
Произошедшее прокомментировала детский омбудсмен в регионе Надежда Болтенко. Она выразила семье свои соболезнования и добавила, что сейчас аппарат уполномоченного по правам ребенка «обменивается информацией» с органами опеки по этой семье.
В отделе опеки Искитима добавили, что семья была нормальная и на учете не состояла.
— Комментариев по семье не даем. Обращайтесь в пресс-службу администрации Искитима. Сейчас ведутся следственные действия. Никаких сигналов по семье не было, обычная семья, — пояснила НГС ведущий специалист отдела опеки Искитима Оксана Воловецкая.
В прокуратуре региона сообщили, что взяли расследование этого дела на контроль. Прокуроры проверят, как родители погибшей и органы опеки исполняли свои обязанности.
Также корреспонденты НГС выяснили, что погибшая была ученицей одной из коррекционных школ, расположенных в Искитиме. Прокомментировать ситуацию завуч учебного заведения отказалась, как и рассказать об убитой школьнице и ее семье.
Редакция получила комментарий от областной комиссии по делам несовершеннолетних.
— Происшествие с участием несовершеннолетних в г. Искитиме находится на контроле областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. В настоящее время проводятся следственные мероприятия. Специалисты служб системы профилактики также выясняют подробности случившегося. С семьей работают профессиональные психологи, — сообщили НГС в КДН.
Что говорят близкие
НГС связался с родственниками убитой. Один из них подтвердил, что трагедия произошла в его семье, но отказался комментировать происшествие и рассказывать о погибшей. Второй близкий родственник девушки не стал отвечать на вопросы корреспондента издания, отметив, что это — не повод для обсуждения с незнакомыми людьми. Родственница подростка не захотела рассказывать изданию о происшествии.
Одна из знакомых семьи Елена Л. добавила, что знала родную мать девушки при жизни, и что у женщины была одна родная дочь. Предположительно, именно она — погибшая от колуна девушка.
— Мать погибшей училась с моей сестрой, они были подругами. Несколько лет назад она скончалась от онкологии. Вместе с супругом воспитывала несколько приемных детей. Семья была хорошая, благополучная, была своя родная дочь. Больше ничего добавить не могу, — рассказала Елена Л.
Что известно о девушке
Девушка училась в Новосибирске, хотела стать сурдопереводчиком. Во время учебы жила в общежитии, но на выходные всегда возвращалась домой, в Искитим.
— В пятницу она радовалась, что можно наконец-то уехать из общаги домой, — рассказала НГС знакомая девушки. — У нее рано умерла мама, семья с приемными детьми. Сейчас их 18 человек в семье.
По словам преподавателей, девушка неплохо училась, хотя особых достижений у нее не было:
— Обычная студентка, первую пару любила поспать, потом нагоняла. Не самая примерная, скорее пацаненок, чем девушка: носила спортивную одежду, бейсболки. Несмотря на то что она закончила коррекционную школу, никаких проблем с головой у нее внешне заметно не было. Задатки хорошие были, мог вырасти хороший человечек, — рассказали преподаватели погибшей девушки.
28 декабря НГС запросил в СК и прокуратуре Новосибирской области информацию о ходе расследовании дела об убийстве, а также о том, содержится ли сейчас под стражей подозреваемый. Редакция получила ответ только на первый вопрос, так как фигурант уголовного дела — несовершеннолетний.
— Уголовное дело еще не рассмотрено, — сообщили НГС в прокуратуре Новосибирской области 28 декабря. Аналогичную информацию редакция получила в СК.
Ранее юрист Сергей Егоров подробно рассказал НГС, что грозит 17-летнему подростку за убийство сестры в Искитиме.