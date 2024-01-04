Смерть матери, ревность и колун: подробности громкого убийства 17-летней девушки под Новосибирском

«Сигналов по семье не было»

Произошедшее прокомментировала детский омбудсмен в регионе Надежда Болтенко. Она выразила семье свои соболезнования и добавила, что сейчас аппарат уполномоченного по правам ребенка «обменивается информацией» с органами опеки по этой семье.



В отделе опеки Искитима добавили, что семья была нормальная и на учете не состояла.



— Комментариев по семье не даем. Обращайтесь в пресс-службу администрации Искитима. Сейчас ведутся следственные действия. Никаких сигналов по семье не было, обычная семья, — пояснила НГС ведущий специалист отдела опеки Искитима Оксана Воловецкая.



В прокуратуре региона сообщили, что взяли расследование этого дела на контроль. Прокуроры проверят, как родители погибшей и органы опеки исполняли свои обязанности.



Также корреспонденты НГС выяснили, что погибшая была ученицей одной из коррекционных школ, расположенных в Искитиме. Прокомментировать ситуацию завуч учебного заведения отказалась, как и рассказать об убитой школьнице и ее семье.