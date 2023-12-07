Травля в классе, конфликт из-за мальчика и отец-боксер: что известно о девочке, устроившей стрельбу в Брянской гимназии

Этим утром школьница устроила стрельбу в брянской гимназии. Девочка пронесла с собой оружие отца и открыла огонь по одноклассникам во время урока биологии — в результате несколько детей пострадали, одна из раненых погибла. Сама нападавшая покончила с собой. Рассказываем, что о ней известно.
Как удалось выяснить MSK1.RU, у 14-летней нападавшей, ее звали Алина, двое сестер. Одна из них уже закончила школу — она совершеннолетняя. Вторая — близняшка, обе девочки учились в 8-м классе. Утром сестры шли в школу вместе, и в момент нападения близняшка тоже была в классе, она не пострадала. Следователи полагают, что близняшка могла знать о планах Алины.
Накануне отец девочек Дмитрий отмечал день рождения, вероятно, это и позволило восьмикласснице завладеть оружием. Помповое ружье у него было не случайно — Дмитрий любит охоту. Знакомые семьи рассказали, что он также занимается боксом и работает в частном охранном предприятии.
О том, какие у сестер были отношения между собой, ничего не известно, но другие ученики говорят, что обе девочки были необщительные. Как сообщает телеграм-канал Shot, одноклассники описывают Алину как странную и тихую девочку, которая почти ни с кем не общалась и не сидела в соцсетях.
Бывшая ученица гимназии Анастасия Бирюкова рассказала MSK1.RU, что Алину травили одноклассники, но другие школьники пока не подтверждают этого. Исполнительный директор Национального центра помощи детям, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина утверждает, что конфликт был с одной одноклассницей.
— По моей информации, у девочки, совершившей преступление, был ранее конфликт с одной из погибших учениц из-за мальчика, — пишет Мизулина в своем телеграм-канале. — Информация о травле пока не подтверждается. Как говорят, школьница переоделась в темную одежду, похожую на ту, что носили другие нападавшие на школы, прямо в здании учебного заведения перед совершением своего жуткого преступления.
Телеграм-каналы пишут, что оружие в школу 14-летняя девочка пронесла в тубусе, также с собой у нее был нож. Депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем телеграм-канале опубликовал фото личных вещей Алины с места происшествия: рюкзак, коробка патронов и личные записи. На полях тетради написано: «Надо обязательно встретиться с другом».
Shot со ссылкой на собственные источники пишет, что на входе в школу не было рабочих рамок металлоискателя, а ручным металлодетектором Алину не проверяли — это и позволило ей без проблем пронести в школу оружие.
Огонь по одноклассникам 14-летняя ученица брянской гимназии открыла 7 декабря около 9 утра. Учителя пытались поговорить с девочкой, чтобы остановить ее, но безуспешно. Дети спрятались под партами, но это не спасло всех — одна из одноклассниц скончалась, еще несколько были ранены. Один из них — 14-летний мальчик, сейчас он находится в реанимации. Он потерял много крови, сейчас врачи борются за его жизнь. Сама Алина совершила самоубийство на месте преступления. По факту стрельбы в гимназии возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство».
На события в Брянске уже отреагировали в Кремле. Мы следим за информацией с места происшествия и публикуем обновления в режиме онлайн-трансляции.