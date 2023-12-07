Травля в классе, конфликт из-за мальчика и отец-боксер: что известно о девочке, устроившей стрельбу в Брянской гимназии

О том, какие у сестер были отношения между собой, ничего не известно, но другие ученики говорят, что обе девочки были необщительные. Как сообщает телеграм-канал Shot, одноклассники описывают Алину как странную и тихую девочку, которая почти ни с кем не общалась и не сидела в соцсетях.

Бывшая ученица гимназии Анастасия Бирюкова рассказала MSK1.RU, что Алину травили одноклассники, но другие школьники пока не подтверждают этого. Исполнительный директор Национального центра помощи детям, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина утверждает, что конфликт был с одной одноклассницей.