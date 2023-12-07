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Стрельба в брянской школе

В Кремле прокомментировали стрельбу в брянской школе

Пресс-секретарь президента заявил, что нужно определить, почему не сработали меры безопасности

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Дети пытались укрыться от выстрелов под партами

Дети пытались укрыться от выстрелов под партами

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Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал ЧП в брянской гимназии. Утром 7 декабря 14-летняя ученица 8 класса открыла огонь по одноклассникам из помпового ружья, которое пронесла в школу в тубусе. Песков заявил, что «надо определить, почему не сработали ранее принятые меры».

— Конечно, должны правоохранительные органы разбираться, что они уже и делают. В этой трагедии сначала нужно определить, почему не сработали те меры, которые уже были приняты. Давайте не забывать, что было принято немало мер, они все были проработаны специалистами. Поэтому, прежде чем давать какие-то заключения, специалистам нужно определить причины произошедшего, а главное — причины того, почему принятые ранее меры не сработали, — заявил Песков.

По предварительным данным, пронести оружие в школу девочке удалось, поскольку на входе не было работающих рамок металлоискателей. Когда Алина открыла стрельбу, а учителя пытались поговорить с девочкой, чтобы остановить ее, но безуспешно. Дети спрятались под партами, но это не спасло всех — одна из одноклассниц скончалась, еще несколько были ранены. Один из них — 14-летний мальчик, сейчас он находится в реанимации. Он потерял много крови, сейчас врачи борются за его жизнь. Сама Алина совершила самоубийство на месте преступления. По факту стрельбы в гимназии возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство».

Все подробности происшествия мы собираем в онлайн-трансляции.

КремльБрянскСтрельба в школеДмитрий Песков
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