В Кремле прокомментировали стрельбу в брянской школе

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал ЧП в брянской гимназии. Утром 7 декабря
— Конечно, должны правоохранительные органы разбираться, что они уже и делают. В этой трагедии сначала нужно определить, почему не сработали те меры, которые уже были приняты. Давайте не забывать, что было принято немало мер, они все были проработаны специалистами. Поэтому, прежде чем давать какие-то заключения, специалистам нужно определить причины произошедшего, а главное — причины того, почему принятые ранее меры не сработали, — заявил Песков.
По предварительным данным, пронести оружие в школу девочке удалось, поскольку на входе не было работающих рамок металлоискателей. Когда Алина открыла стрельбу, а учителя пытались поговорить с девочкой, чтобы остановить ее, но безуспешно. Дети спрятались под партами, но это не спасло всех — одна из одноклассниц скончалась, еще несколько были ранены. Один из них —
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