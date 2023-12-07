В Кремле прокомментировали стрельбу в брянской школе

По предварительным данным, пронести оружие в школу девочке удалось, поскольку на входе не было работающих рамок металлоискателей. Когда Алина открыла стрельбу, а учителя пытались поговорить с девочкой, чтобы остановить ее, но безуспешно. Дети спрятались под партами, но это не спасло всех — одна из одноклассниц скончалась, еще несколько были ранены. Один из них — 14-летний мальчик, сейчас он находится в реанимации. Он потерял много крови, сейчас врачи борются за его жизнь. Сама Алина совершила самоубийство на месте преступления. По факту стрельбы в гимназии возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство».

