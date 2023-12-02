Знал прикуп: новосибирцы потеряли миллионы в криптопирамиде — улыбчивый предприниматель сбежал от них в Сочи

«Привел человека — получил 5 %»

Осенью 2022 года на одной из ежемесячных встреч новосибирских предпринимателей и маркетологов, предназначенных обычно для неформального общения, обмена связями и поиска возможных инвесторов или работодателей, объявился некий Игорь Шестопалов.



Предприниматель Сергей Беседин вспоминает, что этот человек выглядел довольно харизматично: мужчина 40 лет, высокий, улыбчивый, очень общительный. Уже позже он назначал встречи у себя в офисе в центре Новосибирска — в БЦ «Антарес» на Коммунистической. Офис был небольшой, но хорошо обставленный: Шестопалов занимал его один, угощал гостей кофе, рассказывал анекдоты. Правда, попасть в офис можно было только по предварительному телефонному звонку, а потом по звонку уже на двери самого кабинета. Такие предосторожности Шестопалов объяснял тем, что к нему часто приходят люди с большими суммами денег.

