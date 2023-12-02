Знал прикуп: новосибирцы потеряли миллионы в криптопирамиде — улыбчивый предприниматель сбежал от них в Сочи

Рынок криптовалют привлекает множество самых разных людей. Здесь есть как эксперты, которые умеют неплохо зарабатывать благодаря торговле на криптобиржах, так и те, кто не разбирается в этой сфере, но хочет получить большую прибыль. А есть еще и те, кто прикидывается первыми, чтобы обмануть вторых. Несколько человек рассказали корреспонденту НГС Илье Калинину, как они решили заработать на так называемом «криптоарбитраже», но лишились миллионов рублей. А человек, который получил их деньги, уехал из Новосибирска и не спешит отдавать долги.
«Привел человека — получил 5 %»
Осенью 2022 года на одной из ежемесячных встреч новосибирских предпринимателей и маркетологов, предназначенных обычно для неформального общения, обмена связями и поиска возможных инвесторов или работодателей, объявился некий Игорь Шестопалов.
Предприниматель Сергей Беседин вспоминает, что этот человек выглядел довольно харизматично: мужчина 40 лет, высокий, улыбчивый, очень общительный. Уже позже он назначал встречи у себя в офисе в центре Новосибирска — в БЦ «Антарес» на Коммунистической. Офис был небольшой, но хорошо обставленный: Шестопалов занимал его один, угощал гостей кофе, рассказывал анекдоты. Правда, попасть в офис можно было только по предварительному телефонному звонку, а потом по звонку уже на двери самого кабинета. Такие предосторожности Шестопалов объяснял тем, что к нему часто приходят люди с большими суммами денег.
Игорь Олегович Шестопалов прописан в Бердске. В последнее время свою деятельность вел в Новосибирске. По данным системы «Контур.Фокус», полный его тезка имел в Новосибирске две фирмы по торговле бытовыми товарами: ООО «Намокон» и ООО «Компания Намокон». Обе несколько лет являются недействующими и исключены из ЕГРЮЛ.
— На той первой встрече Шестопалов сказал, что пришел искать инвесторов. Он заявил, что у него сверхприбыльные схемы, и он может выплачивать по 5% в месяц, сам на этом зарабатывая гораздо больше. Плюс он еще платил за каждую рекомендацию: то есть привел человека — получил 5% от вложенной этим человеком суммы, — рассказал журналисту НГС Беседин.
По словам предпринимателя, Игорь Шестопалов объяснял, что занимается криптоарбитражом, и у него сеть криптообменников по всему миру. Все это якобы позволяло выводить из России цифровые доллары и евро и обналичивать их для закупки какого-нибудь товара. Например, дорогого автомобиля в Арабских Эмиратах или партии одежды в Турции. Такая деятельность с криптой стала актуальна из-за мировых санкций, наложенных на Россию.
Криптоарбитраж или арбитраж криптовалюты — это спекуляции на криптовалютных биржах, где ты покупаешь криптовалюту, а продаешь ее дороже. Это может происходить как на одной торговой площадке при помощи определенных инструментов, так и на совершенно разных. Полученная прибыль — это разница в цене между биржами за вычетом комиссии за транзакцию.
Минимальное вложение в этот проект начиналось с 500 тысяч рублей. Прибыль получалась, по словам Шестопалова, на разнице курсов крипты на биржах и на процентах, которые брали с тех, кто пользовался услугой вывода валюты из России.
В этот проект Сергей Беседин вложился небольшими суммами несколько раз. Проценты получал исправно каждую неделю, и даже забрал однажды назад свой миллион, когда срочно потребовались деньги.
— Несколько месяцев он платил нормально, без каких-то напоминаний, поначалу даже каждую неделю. Наверное, месяцев восемь это продолжалось, у меня уже выходило где-то по 150 тысяч в месяц пассивного дохода. Очень удобно было, — заметил Сергей Беседин.
Помимо Беседина на харизму Шестопалова повелись еще несколько женщин, решивших заработать на хороших процентах. Все они — клиенты компании Дмитрия Ефремова, которая занимается управлением магазинами на популярных маркетплейсах. В большинстве случаев, уточнил сам Ефремов, это обычные служащие и наемные работники, которые хотят заработать на инвестировании.
«Через месяц началось динамо»
Финансовая благодать закончилась в конце июля 2023 года. Очередной платеж, говорит предприниматель Беседин, выплачен не был. Шестопалов объяснил ему, что был якобы обманут своим руководителем из Москвы. Сергей Беседин подсчитал, что на чужих счетах осталось более 3 миллионов рублей.
— Он [Шестопалов] говорит, что его директор из Москвы взломал криптокошелек и увел все деньги. И, мол, ему самому нанес ущерб в 150 тысяч долларов. А теперь он пытается восстановиться и открыть свою компанию, и для этого ему нужны буквально две-три недели. И вот такими историями он кормит разных людей уже четыре месяца. Был бы я один, подумал бы, что не повезло. Но тут вскрывается, что таких людей не один, не два, а не меньше десятка. Один даже кредит взял в банке на 2 миллиона, что было опрометчиво: на чужие деньги таким не занимаются, — рассказал пострадавший.
Бизнес-партнер Беседина из Санкт-Петербурга Алексей Сеппянен помимо того, что вложил деньги под обещанные хорошие проценты, так еще и купил у Игоря Шестовалова франшизу за два миллиона рублей.
— Мне он рассказал, что может обучить моих сотрудников и помочь открыть по франшизе криптообменник. И самое главное: завести наш криптообменник на площадку, где стоят все нормальные лицензированные криптообменники, — рассказал питерский бизнесмен. — В июле 2023 года мы сняли под это дело офис, все сделали, а через месяц началось динамо. И практически вместе с этим начались невыплаты по распискам. Мы еще через Шестопалова перекинули 1,5 миллиона рублей, чтобы их в евро вывести в Белграде — эти деньги тоже пропали. Мы потом отследили путь: деньги ушли не в Белград, а в какой-то крупный обменник. В общей сложности сумма убытка около 6 миллионов рублей.
Предпринимателю Дмитрию Ефремову тоже предлагали вложиться в этот проект, даже под 8 % в месяц, но он не поверил в его реальность.
— Был у меня опыт участия в криптопирамиде — потерянные 600 тысяч рублей научили меня не верить таким большим процентам, — смеется он и продолжает рассказывать уже про своих клиентов. — Они не сразу рассказали мне, что вложились. Потом выяснилось, что таких несколько человек. Одна из девушек отдала около миллиона. Потом она просила меня поучаствовать на встрече с Шестопаловым в его офисе. Там все было по классике: кто-то его якобы кинул, никто не помогает, а он один бедный. И обязательно: «как только — так сразу». Один раз он ей отправил 50 тысяч и все. Сейчас эта девушка готовит заявление в суд. Я бы всем также посоветовал подавать заявления в полицию.
В августе 2023 года Игорь Шестопалов рассказал Сергею Беседину, что находится в Сочи — поправляет там здоровье. От кредиторов должник особо не скрывается, но и многомиллионные долги не спешит возвращать. Хотя Беседин, например, в период подготовки материала получил от него в счет долга 100 тысяч рублей.
— Потом, когда мы уже начали разбираться — задним умом же крепки — оказалось, что у него уже несколько дел висят в базе судебных приставов. На миллион, два миллиона. Причем иногда он занимал и под 10% годовых. И тянется это все еще с 2019 года. Не знаю, почему мы сразу не проверили эту информацию, — говорит Беседин. — И, кстати, все платежи, которые он осуществлял, проходили с чужих карт. Теперь-то я понимаю, что его карты, скорее всего, заблокированы.
Корреспондент НГС позвонил Игорю Шестопалову по номеру, по которому с ним общались кредиторы, но он не ответил. На сообщение, записанное на автоответчик, тоже никто не отреагировал.
Комментарии криптоэксперта и силовиков
Из всех пострадавших, с кем удалось проговорить журналисту, в судебное разбирательство пока ввязался только петербуржец Алексей Сеппянин: в конце ноября его юристы направили в суд иск с требованием взыскать с Игоря Шестопалова весь долг. После решения суда, заверил предприниматель, они подадут заявление полицию на возбуждение уголовного дела.
Корреспондент НГС отправил запросы в полицию и Федеральную службу судебных приставов. На момент публикации ответ из полиции не поступил, а в ГУ ФССП по Новосибирской области сообщили, что в банке данных находятся несколько исполнительных производств о взыскании с Игоря Шестопалова задолженности на общую сумму 3,7 миллиона рублей.
— В отношении должника отсутствуют исполнительные произвдства, возбужденные ранее февраля 2022 года. Для восстановления нарушенных прав взыскателей к гражданину применяется комплекс мер принудительного исполнения в соответстивии с законодательством России, — пояснили в ФССП.
Инвестиционный эксперт Владимир Мост объяснил, что на рынке криптовалют есть несколько типов людей. Первый тип: человек потерял деньги, но учел это как условную плату за обучение — такие люди продолжают исследовать эту сферу, считая ее привлекательной. Второй тип: человек потерял деньги и для себя решил, что на крипторынке — одни мошенники. Третий тип — это те, кто после потери денег решает, что может и сам точно так же зарабатывать. Наконец, в сфере крипты есть, конечно, и обычные мошенники.
— Рынок криптовалют — новый рынок. И пока мало людей, которые в нем что-либо понимают и являются экспертами. Это такой дикий Запад. Здесь, безусловно, можно найти свою золотую жилу и хорошо заработать, но там, где добывают золото, очень много разбойников, мошенников и грабителей. Есть такое понятие — слабые руки. Вот если человек сюда заходит с деньгами и у него руки слабые, то эти деньги он, скорее всего, потеряет, — объяснил эксперт.
Владимир Мост подчеркнул, что сразу понять, кто перед тобой, мошенник или действительно специалист криптоарбитража, очень сложно. Надо внимательно изучить деятельность того, с кем собираешься заниматься инвестированием, и работать только с тем, в ком действительно уверен. А если и рисковать, то лишь той суммой, которую готов потерять.
Комментируя якобы существующую франшизу криптобменников Игоря Шестопалова, эксперт добавил, что он сначала внимательно изучил бы документацию, адреса офисов и прочую информацию, подтверждающую реальность этой сети, а уж потом принимал решение.
В сентябре НГС рассказал, как жительница Новосибирска решила испытать удачу в мире криптовалюты, но осталась должна 400 тысяч.