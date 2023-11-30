Сибирячка обвинила воспитателя детсада в избиении своего ребенка — мальчик получил сотрясение мозга

Жительница Новосибирска Ирина Н. (ее полное имя известно редакции) заподозрила, что педагог-психолог избила ее маленького сына в детском саду.
По ее словам, двухлетний Марк получил сотрясение мозга и неделю провел в больнице. Теперь в обстоятельствах ЧП в садике разбираются полицейские.
Ирина рассказывает, что вечером 22 ноября она пришла забирать сына из садика и обнаружила, что на голове у него шишка. В этот момент она услышала также, как за закрытыми дверями обсуждается некое ЧП, в ходе которого пришлось выламывать дверь.
Позже маму смутило нетипичное поведения ребенка: малыш был сонным и почти не обращал на Ирину внимания. Женщина вызвала скорую помощь, врачи пришли к выводу, что мальчика сотрясение мозга. В детской больницу №1 Марк с мамой пролежали неделю, в течение которой Ирина, по ее словам, пыталась выяснить, что произошло.
— В пятницу, после обеда, заведующая мне позвонила и сказала, что ребенок получил физическую травму, что его ударили. Я говорю: как можно было ударить ребенка, что у него сотрясение? Заведующая ответила: его ударили об пол, — рассказала Ирина Н.
По словам женщины, пока она с сыном лежала в больнице, отец Марка дважды пытался посмотреть видео с установленной в садике камеры наблюдения, но его обеспокоенному мужчине так и не показали. Посмотреть его удалось, говорит Ирина Н., только в отделе по делам несовершеннолетних, куда она пришла объяснять, что случилось с ребенком и написать заявление.
— Педагог-психолог пошла мыть горшки, и дети закрыли дверь в туалет. Как сказал сотрудник ПДН, все якобы кричали, что это Марк закрыл дверь, мальчик, которому 2 года и 2 месяца. — Рассказала Ирина Н. — Она взломала этот замок, выбежала. Ударила моего сына по голове, схватила, кинула его на пол. Потом ещё раз ударила, опять схватила и увела в какую-то темную комнату, где нет камер видеонаблюдения.
По словам Ирины, воспитательницу уже уволили.
Детский сад (его номер не указывается в целях сохранения персональных данных ребенка) расположен в Калининском районе Новосибирска. Журналист НГС связалась с заведующей, но та заявила, что комментировать произошедшее в садике может только департамент образования мэрии Новосибирска.
Согласно официальному сайту дошкольного учреждения, педагогом-психологом в нем работает 56-летняя Наталья Александровна Х. Общий стаж ее работы составляет 33 года, однако в сфере дошкольного дошкольного образования женщина успела поработать всего 6 лет. В 2015 году Наталья Александровна окончила НГПУ и получила диплом специального психолога.
Журналист НГС позвонила предполагаемой обидчице ребенка, но Наталья Александровна бросила трубку, едва услышав, что говорит с корреспондентом.
НГС направил запрос в ГУ МВД России по Новосибирской области, чтобы узнать о ходе доследственной проверки или уголовного дела (если таковое возбуждено) по факту избиения ребенка. Также редакция обратилась с запросом в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы узнать, проводится ли по факту происшествия служебная проверка, подтвердилась ли вина педагога-психолога, и если да, будет ли она наказана.
Ранее НГС писал о том, как воспитатель частного детского сада заявила, как ее заставляли бить детей, потому что они «богатые и избалованные».