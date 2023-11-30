Сибирячка обвинила воспитателя детсада в избиении своего ребенка — мальчик получил сотрясение мозга

По ее словам, двухлетний Марк получил сотрясение мозга и неделю провел в больнице. Теперь в обстоятельствах ЧП в садике разбираются полицейские.

Ирина рассказывает, что вечером 22 ноября она пришла забирать сына из садика и обнаружила, что на голове у него шишка. В этот момент она услышала также, как за закрытыми дверями обсуждается некое ЧП, в ходе которого пришлось выламывать дверь.