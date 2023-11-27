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ФСБ задержала 57-летнего хакера за попытку взломать сайты Минцифры и НГУ

Программисту пригрозили уголовным делом

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Сотрудники ФСБ отследили атаку на сайты госучреждений и вынесли хакеру предостережение

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Жителя Новосибирска задержали за компьютерную атаку на сайты регионального Министерства цифрового развития и Новосибирского национального исследовательского госуниверситета (НГУ). Взлом хакеру не удался «по независящим от него обстоятельствам», сообщили в региональном управлении ФСБ.

Контрразведчики пояснили, что 57-летний программист использовал вирусные программы, с помощью которых намеревался получить доступ к защищенной информации. Силовики отследили атаку, выявили в действиях сибиряка «условия для совершения» уголовного преступления по ч.1 ст.272 УК РФ («Неправомерный доступ к компьютерной информации») и объявили ему предостережение.

Хакеру 57 лет

Хакеру 57 лет

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— В случае возникновения повторных подобных ситуаций гражданин понесет уголовное наказание, — сообщили в ФСБ.

Редакция НГС направила запросы в пресс-службы Минцифры и НГУ с просьбой прокомментировать ситуацию.

В ведомстве добавили, что с января 2023 года в Новосибирской области за компьютерные преступления было возбуждено 15 уголовных дел, 11 человек осуждены.

Ранее ФСБ задержала 31-летнего сибиряка, который, сидя в частном доме под Новосибирском, украл криптовалюту у тысячи пользователей Сети.

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