ФСБ задержала 57-летнего хакера за попытку взломать сайты Минцифры и НГУ

Жителя Новосибирска задержали за компьютерную атаку на сайты регионального Министерства цифрового развития и Новосибирского национального исследовательского госуниверситета (НГУ). Взлом хакеру не удался «по независящим от него обстоятельствам», сообщили в региональном управлении ФСБ.
Контрразведчики пояснили, что 57-летний программист использовал вирусные программы, с помощью которых намеревался получить доступ к защищенной информации. Силовики отследили атаку, выявили в действиях сибиряка «условия для совершения» уголовного преступления по ч.1 ст.272 УК РФ («Неправомерный доступ к компьютерной информации») и объявили ему предостережение.
— В случае возникновения повторных подобных ситуаций гражданин понесет уголовное наказание, — сообщили в ФСБ.
Редакция НГС направила запросы в пресс-службы Минцифры и НГУ с просьбой прокомментировать ситуацию.
В ведомстве добавили, что с января 2023 года в Новосибирской области за компьютерные преступления было возбуждено 15 уголовных дел, 11 человек осуждены.
Ранее ФСБ задержала 31-летнего сибиряка, который, сидя в частном доме под Новосибирском, украл криптовалюту у тысячи пользователей Сети.