freedom
СЕЙЧАС +17°С
Пробки 5/10
usd 97.28
eur 107.16
СрочноТакси врезалось в грузовик на Каменской
Все новости
Все новости

Новосибирский хакер украл криптовалюту у тысячи человек — ФСБ нашла его в частном доме

Полиция возбудила уголовное дело

260

Сейчас силовики подсчитывают ущерб от действий хакера

Поделиться

Сотрудники ФСБ и полицейские задержали хакера под Новосибирском. На протяжении нескольких лет он похищал криптовалюту у пользователей Сети при помощи «вредоносных программ», сообщили в пресс-службе УФСБ по Новосибирской области.

Силовики задержали 31-летнего новосибирца еще в феврале. Оперативники нашли хакера в обычном частном доме в городе Оби, куда заявились при поддержке бойцов спецназа. По версии следствия, новосибирец скачал «вредоносные программы для кражи паролей пользователей», при помощи которых с 2018 года занимался «хищением криптовалюты».

— Его жертвами стали свыше тысячи пользователей Сети, — сообщили контрразведчики.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Хакера задержали в частном доме под Новосибирском

Видео: пресс-служба УФСБ по НСО

На днях в отношении мужчины следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 273 УК России «Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ». Как пояснили сотрудники ФСБ, дело завели спустя несколько месяцев после задержания, потому что следователи ожидали результатов технических экспертиз. Расследование продолжается.

Ранее из Новосибирска в Москву передали уголовное дело о хищении биткоинов на 3 млрд рублей. Обвиняемый — бывший сисадмин из Пашино, разбогатевший на нелегальной криптобирже.

По теме

ХакерБиткоинЗадержаниеФСБНовосибирск
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter