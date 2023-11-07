Бандитский Красноярск. Как многодетная мать-красотка оказалась в СИЗО и что у нее с главарем ОПГ Ярославом Малиновским

Нет, бандиты себя не изжили, хотя на дворе, на минуточку, 2023 год. Знаете, такие типичные, как принято говорить, «из 90-х». Нам пришлось о них вспомнить из-за Натальи Довжанской, сидящей сейчас в СИЗО. Она жалуется на условия содержания. Это ей отстригли волосы и, по словам ее адвоката, подсадили в камеру к женщине с педикулезом. Чтобы разобраться, за что же страдает многодетная мама, мы спросили об этом напрямую ее бывшего мужа Яна Довжанского. И оказалось, что ситуация куда круче простых семейных разборок: тут тебе и вымогательство со стороны Натальи, и нападение на Довжанского, и даже коррупционные схемы в полиции Красноярского края. Всё это похоже на сериал про бандитов. Вот только действие его происходит прямо сейчас в Красноярске, подробности рассказали наши коллеги из NGS24.
Действующие лица
- Наталья Довжанская — многодетная мать, бывшая жена бизнесмена Яна Довжанского, подозреваемая в вымогательстве;
- Ян Довжанский — красноярский бизнесмен, руководитель ГК «Система», занимающейся добавками для бетона;
- Ярослав Ярик Малиновский — главарь местной ОПГ, по данным наших источников, держатель ломбардов, игорного бизнеса, организатор проституции, разоритель археологического наследия на Татышеве;
- Михаил Привалихин — бывший заместитель начальника ГУ МВД по Красноярскому краю, на момент происходящих событий еще подполковник полиции; он ранее помогал Малиновскому, но больше не может помочь, потому что сидит в СИЗО.
Глава первая. «Меня подрезали на дороге»
В этой криминальной истории было немного любви. Наталья и Ян познакомились в 2006 году. Она — студентка КрасГМУ, учится на стомфаке, живет в студенческом общежитии, работает администратором в стоматологии. Он — юрист, живет с родителями на Взлетке. Искра, буря, безумие… И в 2007 году они поженились. Сначала жили в купленной по долям двухкомнатной квартире на Молокова, а когда родилась первая дочь в 2013 году, родители Яна подарили семье свою квартиру в 130 квадратов на Взлетной.
— Наталья настояла, чтобы дарение было оформлено на нее. Я без сомнений согласился, потому что занимался альпинизмом. Если бы со мной что-то случилось, ей было бы проще распоряжаться имуществом, — объясняет Ян.
Ян Довжанский начинал свой бизнес по продаже добавок для бетона как дилер федерального предприятия, но позже организовал свое производство, и уже его собственная компания стала федеральной. Денег Ян зарабатывал достаточно, чтобы, например, купить особняк в «Соснах» в 2018 году. Этот особняк Наталья тоже попросила мужа оформить на нее, к тому моменту у них было уже трое детей, и на этот раз Ян тоже согласился.
А в конце 2018 года ему стали говорить, что видели Наталью с молодым человеком в разных заведениях Красноярска.
— Как-то раз Наталья пришла домой в слезах, у нее буквально истерика была. Плакала, рассказала, что на дороге ее подрезали и кто-то разбил ей стекло в машине камнем. Я ее успокоил, машину отдали в ремонт, купили стекло, заказали перетяжку салона кожей. А потом я смотрю в новостях: «В Красноярске задержали Ярослава Малиновского», а его вытаскивают из машины, которую я жене подарил. Кстати, задержали его во дворе дома, где находится квартира, подаренная моими родителями. Так я узнал, что Наталья мне изменяет с Яриком. Это было в конце 2018 года. Но она потом оправдывалась, говорила, что любит меня, уговорила всё забыть и сохранить семью, — вспоминает Ян Довжанский.
После этой истории Наталья не могла ездить на Range Rover Sport, из которого выколупывали Ярика. Тогда Ян купил в лизинг на свою компанию ГК «Система» собранный по индивидуальному заказу BMW X5M для любимой жены. Кстати, на нем Ярик тоже успел покататься, а чуть позже и пожить в коттедже Яна в «Соснах» (об этом поподробнее напишем дальше). Но у Натальи этой машины больше нет, в 2022 году машина числилась на некоем Максиме Михалеве.
Глава вторая. Семейная идиллия?
Семья жила спокойно до 2021 года. Наталья решила стать бизнесвумен и продавать детскую одежду. Ян был не против и помог жене.
— Я решил ее организационно и финансово поддержать. В марте 2021 года купил на свою компанию помещение на Парусной, сделал там ремонт, приобрел кассовое и торговое оборудование, мебель, вывеску, закупил товар. Прибыль от продажи она использовала по своему усмотрению, — рассказывает он.
ИП, по данным сервиса «Контур.Фокус», Наталья зарегистрировала 10 марта 2021 года, а 15 августа 2022 года деятельность индивидуального предпринимателя была прекращена.
Только семейная идиллия продолжалась недолго. И вновь из-за Ярослава Малиновского.
— В июле 2021 года в телефоне Натальи я обнаружил любовную переписку с контактом «Любимый» и позвонил ему. На другом конце мне ответил молодой человек, представившийся Яриком. Он рассказал, что поддерживает интимные отношения с моей женой с 2018 года, а мне, по его словам, нужно передать ей имущество и вести себя тихо, чтобы он позволил мне спокойно жить. Причем назвал конкретное имущество, которое было зарегистрировано на принадлежащие мне фирмы. Конечно, дома у нас был скандал, Наталья призналась, что продолжала встречается с Малиновским с 2018 года, — рассказал Ян.
Ян планировал уехать в Киргизию на месяц в альпинистскую экспедицию. Наталье и дочкам он купил путевку в Турцию. Там, в горах, Ян решил, что дальше жить с Натальей не хочет и нужно разводиться. Когда вернулся в Красноярск, общался только с детьми, сам переехал в квартиру на Мартынова.
Угрозы Малиновского повторились в сентябре 2021 года, их, по словам Яна, уже передавала Наталья. Она требовала всё имущество переписать на нее при разводе.
— Эти угрозы я уже воспринимал серьезно, потому что навел справки о Малиновском. Когда он был в СИЗО в 2018 году, Наталья ему писала и ждала, когда он выйдет. В 2020 году они вместе с моими дочками ездили во Вьетнам. Дети весь отдых проторчали в клубе, видимо, чтобы не мешать влюбленным. Она еще звонила туроператору и негодовала, почему нельзя детей с аниматорами оставить на весь день. Девчонок жалко было, у меня с ними сильная родительская связь. Я продолжал к ним приезжать, возить на секции, сына Максима — на терапию. Его здоровьем вообще нужно было скрупулезно заниматься, она этого почти не делала. В конце октября я улетел с дочками в Египет, а когда мы вернулись, Наталья стала мне угрожать, говорила, что с детьми я больше видеться не буду, — рассказывает бизнесмен.
Глава третья. Наталья чуть не становится богатой вдовой
В декабре 2021 года, как говорит Ян, Малиновский решил действовать. На Яна Довжанского напали и били кастетами.
— Я ехал на работу утром, в меня как-то тупо врезался микроавтобус. Я вышел из машины и на меня из микроавтобуса выскочили люди в масках с кастетами. Если бы людей на улице было мало, они бы меня забили до смерти. А на тот момент мы с Натальей были в браке, у нас есть брачный договор. Для нее моя смерть — идеальный вариант, всё осталось бы ей, — отмечает Ян.
С пробитой головой Яна увезли на скорой в БСМП, в больнице он подхватил ковид и попросился лечиться домой, врачи пошли ему навстречу.
— Я решил переехать в Москву, у меня есть структурное подразделение в Подмосковье. К тому же здесь мне безопаснее. Моему заявлению, которое я написал в полицию с указанием предполагаемых заказчиков, не давали ход. У Малиновского был высокопоставленный в ведомстве покровитель — Привалихин. Пока меня не было в Красноярске, мой заместитель пытался поменять замки в помещении, где Наталья продавала детскую одежду. Оно принадлежит моей фирме, но Наталья хотела его заполучить, юридически никаких прав на него не имела. Она требовала переписать его на нее, еще три квартиры — на детей. И сейчас я понимаю, зачем ей это было нужно, она хотела стать максимально обеспеченной и независимой, чтобы в один прекрасный день помахать мне рукой и уйти к Малиновскому. Наталья не хотела съезжать из помещения, и мы заключили договор с частной охраной, но там сказали, что не хотят ссориться с группировкой Ярика, — продолжает Ян.
Заместитель Яна приехал к магазину и увидел там десяток головорезов, они не хотели покидать помещение и расторгать договор аренды. Он вызвал частную охрану, которая должна была приехать, но так и не решилась. Потом чоповцы объяснили это так: «Нам сообщили, что у вас конфликт интересов». Тогда мужчине ничего не оставалось, как вызвать наряд полиции, но и те «малиновских» не тронули. Полицейские опросили только заместителя Яна и просто уехали, оставив его в такой, не самой приятной, компании. Мужчина с горем пополам, заболтав бандитов, сел в свою машину и уехал. Это было не так-то просто, автомобиль заблокировали, пришлось прорываться и уезжать по трамвайным путям.
Сама Наталья при этом всём присутствовала и говорила, что это ее магазин и внутри ее товар. Хотя, как говорит Ян, всё было куплено на деньги его фирмы.
Жесть продолжилась и после этой стычки у магазина. Теперь «малиновские» знали, на каком автомобиле ездит заместитель Яна, выследили его и сожгли машину. Он, конечно же, написал заявление в полицию, но с ним работать никак не хотели, ведь у красноярской ОПГ был высокопоставленный покровитель в погонах. Ход делу не давали.
Столкновения из-за магазина, который Довжанский купил и обустроил для своей жены Натальи, продолжались. И в одной из потасовок чуть не погиб отец Яна.
— Весной 2022 года мои родители приехали оплатить коммунальные платежи за помещение на Парусной. Вместе с работником водоканала они прошли в помещение, чтобы опломбировать счетчики. Однако в детском магазине круглосуточно дежурили два боевика. Они их выкинули из помещения, которое им вообще-то не принадлежало, находиться там у людей Малиновского не было никаких правовых оснований. Родители вызвали полицейских, но те вновь решили не связываться с ребятами из группировки Малиновского. Потом в мае при очередном визите для оплаты услуг ЖКХ за помещение, которым фактически пользовалась Наталья, окружив себя Яриковскими боевиками, мои родители увидели, что товар вывозят из магазина, демонтируют и собираются вывозить оборудование и вывеску — всё, что было куплено моей компанией. По сути, на их глазах происходила кража. Родители снова обратились в полицию, и снова полицейские разводят руками. Когда сотрудники уехали, двое боевиков угрожали ножами моему отцу, а когда он спрятался в машине, ему порезали все колеса. И снова в полиции: «Извините, это же Ярослав». Это беззаконие продолжалось до момента взятия с поличным Привалихина, — рассказывает Ян.
Нападения, по словам бизнесмена, были и на его производстве.
— В один из дней Наталья в окружении пяти бойцов ОПГ Малиновского приехали на мое производство и забрали грузовой автомобиль. Бойцы неоднократно приезжали на склады, чтобы оказать психологическое давление на рабочих. Таким образом парализовали деятельность предприятия. А сам Малиновский въехал на купленном мной BMW X5M в купленный мною дом в «Соснах». Он регулярно использовал эту локацию для встреч с бригадирами своей ОПГ, — говорит Ян.
Наталья не теряла времени и начала продавать имущество, которое вообще не покупала: прицеп, квадроцикл.
— Мать Натальи заложила в ломбард Ярика Lexus LX 450D (на нем ехал Ян, когда его сильно избили), который я переоформил на нее несколько лет назад. Из коттеджа пропали два зарегистрированных ружья. Это выяснилось после долгих попыток участкового попасть в дом. Я туда не мог войти еще до того, как на меня напали, поэтому написал заявление, чтобы оружие проверили, — объясняет Ян.
Глава четвертая. Плохая компания для детей
По словам бизнесмена и многодетного отца, его очень беспокоило то, в каких условиях живут его дети и с кем им приходится находиться в одном доме.
— Когда Ярослав приезжал в коттедж, дети должны были сидеть в своих комнатах, либо их отправляли в Шарыпово, к матери Натальи. Нашего сына бабушка с дедом не хотели брать, у него есть проблемы со здоровьем, отец Натальи вообще сдал внука в специнтернат. Сына буквально превращали в «овощ» препаратами для взрослых шизофреников, хотя такое лечение совсем ему не подходило, он аутист, а не шизофреник. Младшую дочь привозили в школу самой первой, она просто сидела перед закрытым кабинетом. Представляю, какой это был для нее стресс, ведь она только пошла тогда в первый класс, ей еще шесть лет было. Она только на будущий год должна была пойти в школу, у нее день рождения
В мае 2023 года Яну удалось с инспекторами по делам несовершеннолетних забрать сына у бабушки с дедом.
— Теща вместе с адвокатом орали, чтобы детей отдали в детский дом, но только не родному отцу, то есть мне. Это было при полицейских. Мне не отдали детские вещи, даже нижнее белье. Чудом удалось забрать собаку, девочки ее очень любят, про питомца дети в первую очередь вспомнили. Годом ранее Наталья переехала на машине первого питомца — собаку Фабрицио, которого я подарил дочкам. Просто неаккуратно заезжала во двор дома. За то время, пока я не мог общаться с сыном, он сильно изменился. Перестал узнавать, пропала речь, появились проблемы с туалетом. После обследования у невролога и консультации психиатра было принято решение отменить нейролептики и продолжить лечение, направленное на развитие ребенка. Сейчас он ходит в специальный класс, занимается с дефектологом, регулярно посещает бассейн с тренером для детей с особенностью развития, проходит иппотерапию под персональным наблюдением специалиста, посещает телесотерапевта, — рассказывает Ян.
Сейчас детьми занимается Ян, но даже когда семья была полной Наталья, по словам бизнесмена, не стремилась проводить с ними время. В основном с детьми были няни, за которых платил отец. Наталья, по словам близких знакомых семьи, занималась собой: ходила в спортзал, делала пластические операции, пропадала в клубах и заведениях города. По словам самого Яна, про детей Наталья и ее мама вспомнили, когда Наталью отправили в СИЗО.
Глава пятая. Далеко не финал истории
После всего пережитого Ян уже без сожаления разводился с Натальей. Только развод этот тянулся долго — заветное свидетельство о расторжении брака им выдали в 2022 году. Всё это время Ян подавал иски, чтобы вернуть свое имущество, но юристы Натальи, которые, по словам Яна, ведут дела самого Малиновского и его ОПГ, затягивали судебный процесс и оказывали психологическое давление на юристов Яна.
— Они просто заявляли, что всё равно найдут меня и заберут всё, что хотят. С начала открытого конфликта Наталья с адвокатами не хотела давать мне развод, они всеми возможными способами затягивали и переносили и это дело в суде. Для чего это они делали, для меня остается загадкой, или после того как мне проломили голову, я должен был руководствоваться логикой «бьет значит любит»? — возмущается бизнесмен.
Довжанский продолжал писать заявления в полицию и жалобы на неправомерный отказ в возбуждении уголовного дела. К счастью, в полиции есть честные люди, как говорит Ян. После того, как Михаила Привалихина задержали, мнение полицейских насчет ОПГ Малиновского изменилось. Как только его и членов его группировки объявили в розыск, изменилось поведение и самих причастных к ОПГ.
— Бывшие члены банды Малиновского пишут, как их оклеветали и что их бывший патрон, который сейчас в бегах, обычный предприниматель. Тут становится просто смешно, ведь они так гордо кричали в клубах, спортзалах и кафе: «Мы Яриковские, у нас вся милиция прикручена, Ярик всё решает через администрацию», — рассказывает Ян.
Сейчас Ярослав Малиновский находится на свободе, но в федеральном розыске. В саму группировку входило около 50 человек, он давал указания своим подопечным через мессенджеры: уведомлял их об общих сборах, учил, как «грамотно» работать, давал указания и координировал действия преступников. С 2019 по
Наталья Довжанская, которая сейчас находится в СИЗО, была на встречах Малиновского со многими влиятельными людьми Красноярска и наверняка многое знает.
Все материалы, которые NGS24 публиковал о банде Малиновского, можно прочитать здесь.
В январе 2023 года НГС рассказывал про Игоря Язвенко — его называют одним из основателей «Ленинской» преступной группировки в Новосибирске, и Леониде Семиколенове — «положенце», который на протяжении 6 лет «отвечал» за столицу Сибири.