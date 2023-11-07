Бандитский Красноярск. Как многодетная мать-красотка оказалась в СИЗО и что у нее с главарем ОПГ Ярославом Малиновским

Глава вторая. Семейная идиллия?

Семья жила спокойно до 2021 года. Наталья решила стать бизнесвумен и продавать детскую одежду. Ян был не против и помог жене.



— Я решил ее организационно и финансово поддержать. В марте 2021 года купил на свою компанию помещение на Парусной, сделал там ремонт, приобрел кассовое и торговое оборудование, мебель, вывеску, закупил товар. Прибыль от продажи она использовала по своему усмотрению, — рассказывает он.



ИП, по данным сервиса «Контур.Фокус», Наталья зарегистрировала 10 марта 2021 года, а 15 августа 2022 года деятельность индивидуального предпринимателя была прекращена.



Только семейная идиллия продолжалась недолго. И вновь из-за Ярослава Малиновского.



— В июле 2021 года в телефоне Натальи я обнаружил любовную переписку с контактом «Любимый» и позвонил ему. На другом конце мне ответил молодой человек, представившийся Яриком. Он рассказал, что поддерживает интимные отношения с моей женой с 2018 года, а мне, по его словам, нужно передать ей имущество и вести себя тихо, чтобы он позволил мне спокойно жить. Причем назвал конкретное имущество, которое было зарегистрировано на принадлежащие мне фирмы. Конечно, дома у нас был скандал, Наталья призналась, что продолжала встречается с Малиновским с 2018 года, — рассказал Ян.

