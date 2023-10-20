Новосибирец попал под суд за контрабанду военного снаряжения — обмундирование он пытался перевезти в Казахстан

Карасукский районный суд Новосибирской области 19 октября вынес обвинительный приговор жителю Новосибирской области Уулу Базарбая за контрабанду военного снаряжения. Как сообщили в пресс-службе суда, обмундирование мужчина пытался перевезти в Казахстан.
По данным следствия, мужчина, работая в одной из транспортных компаний, пообещал знакомому переместить через границу 3886 предметов военное снаряжения. Чтобы пройти таможенный контроль, подсудимый подделал документы на перевозимый груз.
— Уулу Базарбая составил фиктивные товарно-транспортные документы, в которых недостоверно указал объем, стоимость и вид перевозимой продукции, получателем груза указал своего отца, который таковым не являлся, — говорится в документе.
Однако на пропускном контроле в «Павловке» таможенники выявили контрафактный груз.
— В транспортном средстве были обнаружены и изъяты: плащи к ОЗК ОП-1М в количестве 889 штук, защитные костюмы Л-1 в количестве 154 комплектов, шпеньки к защитным костюмам в количестве 2700 штук, сумки для защитных костюмов в количестве 143 штук, которые могут быть использованы при создании иного вооружения, — пояснили в суде.
На Уулу Базарбая возбудили уголовное дело по
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