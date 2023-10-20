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Новосибирец попал под суд за контрабанду военного снаряжения — обмундирование он пытался перевезти в Казахстан

Незаконный груз выявили таможенники на границе

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Чтобы пройти таможенный контроль, подсудимый подделал документы

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Карасукский районный суд Новосибирской области 19 октября вынес обвинительный приговор жителю Новосибирской области Уулу Базарбая за контрабанду военного снаряжения. Как сообщили в пресс-службе суда, обмундирование мужчина пытался перевезти в Казахстан.

По данным следствия, мужчина, работая в одной из транспортных компаний, пообещал знакомому переместить через границу 3886 предметов военное снаряжения. Чтобы пройти таможенный контроль, подсудимый подделал документы на перевозимый груз.

— Уулу Базарбая составил фиктивные товарно-транспортные документы, в которых недостоверно указал объем, стоимость и вид перевозимой продукции, получателем груза указал своего отца, который таковым не являлся, — говорится в документе.

Однако на пропускном контроле в «Павловке» таможенники выявили контрафактный груз.

— В транспортном средстве были обнаружены и изъяты: плащи к ОЗК ОП-1М в количестве 889 штук, защитные костюмы Л-1 в количестве 154 комплектов, шпеньки к защитным костюмам в количестве 2700 штук, сумки для защитных костюмов в количестве 143 штук, которые могут быть использованы при создании иного вооружения, — пояснили в суде.

На Уулу Базарбая возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ «Покушение на контрабанду». Суд назначил ему 5 лет 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.

Ранее ФСБ задержала бизнесмена, поставлявшего за границу запчасти для БМП. Нелегальный бизнес наладил предприниматель из Барнаула.

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СудКонтрабандаНовосибирскКазахстан
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