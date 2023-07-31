ФСБ задержала бизнесмена, поставлявшего за границу запчасти для БМП — видео облавы на контрабандиста

По данным следствия, задержанный специализируется на поставках промышленного оборудования. Лицензии на работу с запчастями для военной техники и разрешения на их вывоз за границу у предпринимателя не было. Как только он оформил отправку груза «в одну из стран Центрально-Азиатского региона» через транспортную компанию, его задержали.

