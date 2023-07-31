ФСБ задержала бизнесмена, поставлявшего за границу запчасти для БМП — видео облавы на контрабандиста

Сотрудники ФСБ задержали жителя Барнаула, который отправил четыре десятка запчастей для военной техники в одну из стран ближнего Зарубежья. Следователи возбудили в отношении него уголовное дело о покушении на незаконное перемещение через границу РФ военной техники (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ).
По данным следствия, задержанный специализируется на поставках промышленного оборудования. Лицензии на работу с запчастями для военной техники и разрешения на их вывоз за границу у предпринимателя не было. Как только он оформил отправку груза «в одну из стран Центрально-Азиатского региона» через транспортную компанию, его задержали.
— В изъятом почтовом отправлении обнаружены десять наименований изделий в общем количестве 44 штуки. Согласно экспертному заключению, все они относятся к военной технике, предназначенной для БМП-1, БМП-2, — сообщили в УФСБ по Алтайскому краю.
Силовики провели обыски в гараже предпринимателя: у него нашли ящики с запчастями для двигателей, генераторы, топливные насосы, поршни и другие детали для военных машин — всего около 100 штук. Расследование продолжается.
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