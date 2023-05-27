Ученую из Академгородка судят в США за контрабанду образцов ДНК — ей грозит 20 лет тюрьмы

— На вопрос о пробирках и флаконах Перельман ответила, что в них находятся клеточные линии и образцы ДНК, которые она планировала секвенировать в США для своих исследований в России. Перельман призналась, что не задекларировала имеющиеся у нее продукты дикой природы и клеточные культуры, поскольку опасалась, что таможенники могут подумать, что в пробирках содержится возбудитель болезни, и что если она задекларирует образцы, таможенники изымут их и зададут ей нежелательные вопросы, — говорится на сайте Минюста США.

