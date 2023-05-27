Ученую из Академгородка судят в США за контрабанду образцов ДНК — ей грозит 20 лет тюрьмы

Научную сотрудницу ИМКБ СО РАН Полину Перельман судят в США по обвинению в контрабанде ДНК животных. Ей грозит до 20 лет лишения свободы, и она признала свою вину. Информация об этом опубликована на сайте Министерства юстиции США.
Согласно сообщению ведомства, научную сотрудницу института молекулярной и клеточной биологии Полину Перельман задержали в аэропорту Далласа. С собой у нее было 19 образцов клеточных культур в холодильнике с надписью «Образцы для исследований».
— На вопрос о пробирках и флаконах Перельман ответила, что в них находятся клеточные линии и образцы ДНК, которые она планировала секвенировать в США для своих исследований в России. Перельман призналась, что не задекларировала имеющиеся у нее продукты дикой природы и клеточные культуры, поскольку опасалась, что таможенники могут подумать, что в пробирках содержится возбудитель болезни, и что если она задекларирует образцы, таможенники изымут их и зададут ей нежелательные вопросы, — говорится на сайте Минюста США.
По данным сайта ИМКБ СО РАН, Полина Перельман работает в лаборатории цитогенетики животных, сотрудники которой исследуют организацию и эволюцию хромосом и геномов позвоночных.
Пресс-секретарь СО РАН Андрей Соболевский отказался общаться с НГС.
— Звоните в понедельник, — сказал Соболевский и бросил трубку.
Приговор Перельман должен быть вынесен 24 августа 2023 года. Ей грозит до 20 лет лишения свободы.
Кстати, сейчас бывшего руководителя Сибирского отделения Российской академии наук Александра Асеева судят. Его обвиняют в мошенничестве.