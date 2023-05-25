Экс-глава СО РАН Александр Асеев перестал ходить в суд из-за проблем со здоровьем

Сначала Александр Асеев должен был выступить с последним словом по делу о мошенничестве 22 мая , но на заседание не явился. Адвокат заявила суду, что ученый оформил больничный на несколько дней. Как стало известно НГС, листок нетрудоспособности был закрыт 24 мая , но на запланированное на следующий день заседание Асеев снова не явился.

