Экс-глава СО РАН Александр Асеев перестал ходить в суд из-за проблем со здоровьем

25 мая бывший глава Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Александр Асеев второй раз подряд не явился на заседание суда, в котором должен был выступить с последним словом. Подсудимый по делу о крупном мошенничестве ссылается на проблемы со здоровьем.
Сначала Александр Асеев должен был выступить с последним словом по делу о мошенничестве
— Он сказал секретарю, что договорился, чтобы завтра его положили в стационар, — добавил собеседник НГС.
В клинике «Центр персонализированной медицины», где Асеев оформлял больничный, на запрос суда о состоянии здоровья подсудимого сообщили, что
Один из адвокатов Асеева Алексей Поздняков в разговоре с корреспондентом НГС заявил, что он не вправе обсуждать состояние здоровья своего подзащитного. При этом он подчеркнул, что на
Уголовное дело в отношении Александра Асеева было возбуждено в 2017 году. Ему предъявили обвинение по
В конце апреля 2023 года гособвинение запросило для Асеева наказание в виде