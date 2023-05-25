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Экс-глава СО РАН Александр Асеев перестал ходить в суд из-за проблем со здоровьем

Его обвиняют в мошенничестве со служебным коттеджем

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Прокуратура запросила для ученого 5 лет условно

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25 мая бывший глава Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Александр Асеев второй раз подряд не явился на заседание суда, в котором должен был выступить с последним словом. Подсудимый по делу о крупном мошенничестве ссылается на проблемы со здоровьем.

Сначала Александр Асеев должен был выступить с последним словом по делу о мошенничестве 22 мая, но на заседание не явился. Адвокат заявила суду, что ученый оформил больничный на несколько дней. Как стало известно НГС, листок нетрудоспособности был закрыт 24 мая, но на запланированное на следующий день заседание Асеев снова не явился.

— Он сказал секретарю, что договорился, чтобы завтра его положили в стационар, — добавил собеседник НГС.

В клинике «Центр персонализированной медицины», где Асеев оформлял больничный, на запрос суда о состоянии здоровья подсудимого сообщили, что 24 мая ученый прошел осмотр и причин продлевать листок нетрудоспособности нет. При этом 25 мая в районе обеда Асеев записывался на прием к кардиологу. Суд направил в клинику еще один запрос с требованием оценить состояние здоровья подсудимого и срочно ответить на вопрос, может ли он участвовать в заседании.

Один из адвокатов Асеева Алексей Поздняков в разговоре с корреспондентом НГС заявил, что он не вправе обсуждать состояние здоровья своего подзащитного. При этом он подчеркнул, что на 26 мая запланировано очередное заседание суда и, если «всё будет нормально», ученый будет на нем присутствовать.

Уголовное дело в отношении Александра Асеева было возбуждено в 2017 году. Ему предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере с использованием служебного положения». По версии следователей, будучи председателем СО РАН, он заполучил служебный коттедж, сделал в нем дорогой ремонт за бюджетные деньги, а затем приватизировал в пользу своей дочери по подложным документам. Ущерб государству оценили в 45 млн рублей.

В конце апреля 2023 года гособвинение запросило для Асеева наказание в виде 5 лет условно со штрафом 500 тысяч рублей.

СО РАНСудМошенничествоКоттедж
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