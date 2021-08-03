3 августа вторник
СЕЙЧАС +24°С
Пробки 6/10
usd 73.02
eur 86.77
Тема дня29-летний полицейский покончил с собой

Все новости

Все новости

До суда дошло дело против экс-председателя СО РАН Александра Асеева

По версии следствия, академика обвиняют в мошенничестве с элитным коттеджем, который он не имел права приватизировать

2 330
34Обсудить

Поделиться

Ущерб государству оценили в 45 миллионов рублей

Ущерб государству оценили в 45 миллионов рублей

Поделиться

В Новосибирске прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против экс-председателя СО РАН Александра Асеева — его обвиняют в мошенничестве.

— По версии следователей, он убедил членов президиума СО РАН без законных оснований реконструировать и предоставить ему коттедж для использования в служебных целях. После проведения дорогостоящего ремонта обвиняемый заключил договоры найма этого жилого помещения. Впоследствии путем предоставления подложных документов в Советский районный суд он приватизировал имущество в пользу своей дочери, — рассказали в прокуратуре Новосибирской области.

Ущерб государству оценили в 45 миллионов рублей. Против академика было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения в особо крупном размере). Его с уже утвержденным обвинительным заключением направят в Советский районный суд.

В ноябре прошлого года силовики пришли с обысками в здание управления делами СО РАН. Как позже стало известно, следователи возбудили уголовное дело, связанное с незаконной передачей, а затем приватизацией одного из коттеджей.

В начале июня стало известно, что депутат Заксобрания Новосибирской области Александр Морозов подозревается в мошенничестве. При этом суд запретил ему подходить к зданию Коченёвской птицефабрики ближе чем на 250 метров.

По теме (5)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

СО РАНмошенничествосуд
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...