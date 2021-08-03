До суда дошло дело против экс-председателя СО РАН Александра Асеева

В Новосибирске прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против экс-председателя СО РАН Александра Асеева — его обвиняют в мошенничестве.
— По версии следователей, он убедил членов президиума СО РАН без законных оснований реконструировать и предоставить ему коттедж для использования в служебных целях. После проведения дорогостоящего ремонта обвиняемый заключил договоры найма этого жилого помещения. Впоследствии путем предоставления подложных документов в Советский районный суд он приватизировал имущество в пользу своей дочери, — рассказали в прокуратуре Новосибирской области.
Ущерб государству оценили в 45 миллионов рублей. Против академика было возбуждено уголовное дело по
В ноябре прошлого года силовики пришли с обысками в здание управления делами СО РАН. Как позже стало известно, следователи возбудили уголовное дело, связанное с незаконной передачей, а затем приватизацией одного из коттеджей.
В начале июня стало известно, что депутат Заксобрания Новосибирской области Александр Морозов подозревается в мошенничестве. При этом суд запретил ему подходить к зданию Коченёвской птицефабрики ближе чем на 250 метров.