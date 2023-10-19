Учился на врача, ушел в IT. Что известно о пасынке Стаса Намина, который убил бабушку и брата в Подмосковье

Что известно о Романе Микояне и его брате

В 1980-х годах Стас Намин встретил свою третью жену — Галину. Музыкант усыновил Романа, когда ему был всего год. Настоящий отец никогда не появлялся в его жизни. Сейчас Роману 39 лет, в его семье подрастает дочь, которой в сентябре исполнилось 10 лет.

Стас Намин (настоящее имя — Анастас Микоян) родился 8 ноября 1951 года в Москве, в семье военного летчика Алексея Микояна и музыковеда, писательницы Нами Микоян (именно из ее имени впоследствии был образован псевдоним). Дедушка Намина по отцовской линии — Анастас Иванович Микоян, один из самых видных советских политиков, занимавший при Сталине, Хрущеве и Брежневе множество ответственных постов, вплоть до председателя Президиума Верховного Совета. Именно в его честь Стас Намин и получил свое имя.