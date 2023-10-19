Учился на врача, ушел в IT. Что известно о пасынке Стаса Намина, который убил бабушку и брата в Подмосковье

Утром 19 октября стало известно об убийстве тещи и сына музыканта Стаса Намина. Главный подозреваемый — приемный сын Намина Роман Микоян, его уже задержали. Причиной могла стать критика со стороны бабушки и брата. Другая версия — имущественные споры. На допросе в Следственном комитете
Что известно о Романе Микояне и его брате
В 1980-х годах Стас Намин встретил свою третью жену — Галину. Музыкант усыновил Романа, когда ему был всего год. Настоящий отец никогда не появлялся в его жизни. Сейчас Роману 39 лет, в его семье подрастает дочь, которой в сентябре исполнилось 10 лет.
Стас Намин (настоящее имя — Анастас Микоян) родился 8 ноября 1951 года в Москве, в семье военного летчика Алексея Микояна и музыковеда, писательницы Нами Микоян (именно из ее имени впоследствии был образован псевдоним). Дедушка Намина по отцовской линии — Анастас Иванович Микоян, один из самых видных советских политиков, занимавший при Сталине, Хрущеве и Брежневе множество ответственных постов, вплоть до председателя Президиума Верховного Совета. Именно в его честь Стас Намин и получил свое имя.
С Галиной Намин развелся в 2015 году, но остался в дружеских отношениях. Однако про ее сына от первого брака отзывается не очень хорошо и называет его недостойным человеком.
— Это страшная трагедия! Рома никогда не был моим сыном, он сын моей бывшей жены Галины от первого брака. Всегда был отморозком и мерзким человеком. Много лет не общаюсь с ним, так как он всегда был недостойным и низким. Он не был мне родственником никогда, — цитируют музыканта наши коллеги из StarHit.
Роман с супругой вели свой YouTube-канал с семейными видео: чтением сказок, кулинарными видео и челленджами. Однако канал не обновляется уже несколько лет, последнее видео было опубликовано три года назад.
Супруга Романа, Елена, отказалась от комментария MSK1.RU.
По словам Стаса Намина, Роман учился на хирурга, но в какой-то момент решил бросить учебу.
— Роман хотел стать врачом — хирургом, поступил в медицинскую академию, но после четвертого курса вдруг передумал. Увлекался разными вещами, в том числе и ночными гонками. А потом вдруг исчез. Через несколько дней позвонил с Камчатки и сообщил, что работает на лесоповале, так как хочет узнать жизнь, — рассказывал Стас Намин в интервью изданию «7 дней».
По данным LinkedIn, Роман последние несколько лет время работал директором по развитию в компании Skyeer — ведущей платформе для анализа данных с БПЛА. Компания занимается аналитикой на основе данных, полученных с беспилотников, для сфер строительства, карьеров, полигонов ТБО и складов.
В биографии Романа Микояна были темные пятна. Так, в 2007 году он насмерть сбил женщину. ДТП произошло на юго-западе Москвы. Тогда Роман получил два года условного наказания.
А вот Артем Микоян, по словам отца, был более спокойным. Он родился 19 августа 1993 года в Нью-Йорке. Уже с юного возраста Артем увлекался живописью, рисовал пастелью, маслом, работал с графиком и гобеленом. Его работы попали в каталог русских авангардистов XX века, он выставлялся в Государственном Русском музее, в музеях и галереях в России и за рубежом.
На основе его композиции «Цветные сны», которая стала победителем всероссийского архитектурного конкурса для Олимпийского парка Олимпиады-2014 в Сочи, был даже создан чайный сервиз.
Что сейчас происходит в домах и квартире
С самого утра следователи приехали в поселок Крюково, где и обнаружили два тела. По словам местных жителей, многие узнали о трагедии из новостей.
— Говорят, что Микоян самостоятельно вызвал на место преступления сотрудников полиции. На месте был обнаружен молоток, — рассказала одна из них.
Один из местных жителей рассказал, что редко видел Стаса Намина, хотя он живет неподалеку. Семью бывшей жены музыканта он назвал адекватной.
Однако MSK1.RU удалось найти людей, которые были знакомы с Романом. По их словам, даже несмотря на не совсем адекватное поведение, убийство бабушки и брата стало для них шоком.
— Рома — человек с гнильцой. По виду добрый, иногда даже приветливый, но постоянно хмельной. Редко его встречал, но каждый раз, когда его видел, он был пьян. Однако даже для него произошедшее ни в какие ворота не лезет. В семье не без урода, однако лучше бы он просто пил, чем наркотики и убийства, — поделился один из жителей.
Вокруг дома дежурит полиция. По словам корреспондента MSK1.RU, главного подозреваемого должны привезти сюда.
Полиция дежурит и у дома на набережной Тараса Шевченко. Там в разных подъездах жили Роман и Артем, а также прописана бабушка Полина (Прасковья).
Станет ли Роман наследником?
Теперь Роман не сможет претендовать на наследство как недостойный наследник, сказала MSK1.RU юрист Юлия Федотова.
Согласно статье 1117 Гражданского кодекса РФ, если гражданин пытался любыми способами получить наследство, которое достанется не ему, и это доказано судом, то он не имеет право получить это наследство. Ни по закону, ни по завещанию.
— Не наследуют ни по закону, ни по завещанию граждане, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали либо пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке, — говорится в тексте закона.
Ранее мы публиковали первые подробности с места трагедии в Подмосковье, где нашли тела его близких.