После публикации НГС о школьнице, которая впала в кому после занятия в бассейне, прокуратура начала проверку

В Новосибирске прокуратура начала проверку после публикации НГС, в которой мы рассказали, как 10-летняя девочка попала в реанимацию и впала в кому с черепно-мозговой травмой после тренировки по плаванию. По словам матери школьницы, во время занятия тренер дважды ударила девочку по голове шестом для плавания.
— Прокуратура проверит исполнение законодательства при оказании физкультурно-спортивных услуг и организации тренировочных мероприятий с несовершеннолетними в спортивном комплексе и даст оценку работе должностных лиц учреждения, — пояснили в ведомстве.
По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры реагирования, отметили в прокуратуре.
В июле в частном детском саду в Октябрьском районе на видео попало избиение детей воспитателем. Позже сотрудникам предъявили обвинение по двум уголовным статьям. По предварительной версии, от их действий пострадали минимум 10 воспитанников.