В Барнауле нашли тело женщины со вспоротым животом и отрезанной грудью

— Из чувства ревности мужчина руками сдавил шею знакомой и стал душить. Убедившись, что потерпевшая перестала подавать признаки жизни, злоумышленник совершил глумление над ее телом, а затем сбросил его в подпольное помещение, после чего скрылся с места преступления, — рассказали версию в СК по Алтайскому краю.

