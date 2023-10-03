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В Барнауле нашли тело женщины со вспоротым животом и отрезанной грудью

Следователи возбудили уголовное дело

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Труп женщины был найден в заброшенном здании

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Вечером в воскресенье, 1 октября, в Барнауле нашли тело 43-летней женщины с признаками насильственной смерти. Как уточняют следователи, труп был обезображен. Спустя сутки был задержан 43-летний местный житель, ранее судимый за убийство.

По факту следственный отдел Барнаула возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). По данным следствия, в субботу днем, 30 сентября, подозреваемый встретился с убитой и предложил выпить в одном из заброшенных зданий. Во время общения выяснилось, что у женщины есть новый возлюбленный.

— Из чувства ревности мужчина руками сдавил шею знакомой и стал душить. Убедившись, что потерпевшая перестала подавать признаки жизни, злоумышленник совершил глумление над ее телом, а затем сбросил его в подпольное помещение, после чего скрылся с места преступления, — рассказали версию в СК по Алтайскому краю.

Сейчас следователи готовят ходатайство в суд, чтобы избрать меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

По данным группы «Инцидента.Барнаул» в соцсети «Вконтакте» со ссылкой на очевидца, тело нашли в заброшенном бараке. У женщины был вспорот живот и отрезана грудь.

В сентябре мумифицированные трупы убитых мужчин нашли в погребе в Кузбассе. Следователи искали двух местных жителей полгода.

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