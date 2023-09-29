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Мумифицированные трупы убитых мужчин нашли в кузбасском погребе — они лежали там полгода

Следователи возбудили уголовное дело

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Тела покойных пролежали в погребе около шести месяцев

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Силовики во время поисков двух мужчин нашли останки — предположительно, принадлежащие пропавшим — в погребе жилого частного дома в селе Барановка в Кемеровском округе. Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, тела успели мумифицироваться. Расследование ведется в рамках уголовного дела.

Известно, что местная жительница сообщила в полицию об исчезновении дяди и брата, с которыми она некоторое время не может связаться. Прибыв на место жительства мужчин, правоохранители увидели заколоченные двери. Они вошли внутрь и проверили помещения.

— На полу в одной из комнат они заметили подвал, крышка которого оказалась также заколочена. После вскрытия хранилища на глубине около одного метра были обнаружены мумифицированные останки мужчин с признаками насильственной смерти, — говорится в сообщении.

Несмотря на тот факт, что рядом с телами были и документы, из-за сильного разложения подтвердить их личности на месте было невозможно, поэтому назначили экспертизы. Также возбудили дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).

Кроме того, сообщается, что утром 29 сентября удалось задержать предполагаемого убийцу — считается, что он — родственник убитых. Предполагается, что одному он приходился сыном, другому — братом. Ему назначат психиатрическую экспертизу.

По информации телеграм-канала SНOT, и у подозреваемого, и у его брата было психическое заболевание.

В середине сентября НГС рассказывал, как в селе Савкино Баганского района прекратили недельные поиски пропавшей Оксаны Обуховой. Это произошло после обнаружения ее тела.

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